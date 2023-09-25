杭州亞運｜中國網球女雙首圈出局　網民：不是單打厲害的組隊就成

中國的亞運網球隊在開幕時變陣，收起其中一對女雙組合徐一璠/王曦雨，這一席位改由兩位單打球手朱琳及鄭欽文拍檔。不過，這一步「奇招」似乎沒有奇效，朱琳/鄭欽文在今日（25日）的女雙首圈面對日本組合小堀桃子/清水绫乃，直落兩盤輸波出局。



朱琳今屆要打3項賽事，今日單日要打3場比賽。（杭州亞運共享圖片）

朱琳/鄭欽文首盤與日本組合激戰至決勝局落敗，到第二盤再輸3：6，直落兩盤輸波出局。中國網球協會原本派王欣瑜/楊釗煊 、徐一璠/王曦雨這兩對組合參加亞運女雙，但在上周五抽籤前突然改名單，收起徐一璠/王曦雨，改以朱琳/鄭欽文出戰。

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鄭欽文在單打晉級第三圈，但在女雙跟就朱琳就首圈出局。（杭州亞運共享圖片）

朱琳及鄭欽文皆是以單打見長的球手，其中朱琳被網民笑稱是參加「三項鐵人」，她今屆亞運需要出戰3項賽事，分別是女單、女雙及混雙。朱琳今日要打3場比賽，早上先在女單次圈直落贏巴基斯坦的對手兩盤6：0晉級；中午在女雙不敵日本組合出局，到傍晚還要跟布雲朝克特拍檔打混雙。

對於朱琳/鄭欽文首圈出局，內地網民大多認為是意料中事。微博上的網民稱「開心，朱琳和欽文安心單打」、「是不是領導以為單打厲害雙打也厲害」、「估計是領導喝酒時提議的」、「雙打真的不是兩個單打厲害的人組一隊就成」、「完全不能理解決定讓鄭欽文、朱琳配合打女雙的是什麼腦回路！」、「不如專注單打，早點輸比較好」。