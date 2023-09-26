杭州亞運｜香港12歲運動員開幕前遺失手機　義工搜數萬袋垃圾尋回

杭州亞運的社交網站今日分享了一則小故事，12歲香港國際象棋棋手劉天儀在上周六（23日）晚的開幕禮前遺失手機。賽會當晚動員義工，搜尋數萬袋垃圾，在24小時內找回手機。港隊代表團團長霍啟剛今日亦拍片交代事件，感謝義工的付出。



霍啟剛拍片，多謝亞運的義工為香港運動員找回手機。（微博片段截圖）

霍啟剛在微博拍片，感謝杭州奧體中心網球中心工作人員傾力相助，幫助一位香港運動員尋回手機。他表示事發在上周六的亞運開幕禮前，「我們開幕的時候，我們中國香港代表隊連同所有其他隊伍，在『小蓮花（網球中心花名）』裏休息，等步入進那個『大蓮花（杭州奧體中心體育場花名）』。」

「我們在裏面等的時候，我們一位運動員可能不小心或者忘記了，把自己的手機，放在了其中一個我們晚餐的那個紙包裏。可能進去那個場館太激動了，就忘了拿走。」霍啟剛續說。

亞運大會分享義工為運動員找手機的照片。（杭州亞運Facebook）

港隊通報大會後，對方動員大批義工，為運動員尋找手機。雖然霍啟剛沒有透露該運動員的身分，但亞運的社交網站表示，遺失手機的是12歲國際象棋棋手劉天儀。該帖文講到，一班義工徹夜搜索了數萬袋垃圾，在24小時內找回劉天儀的手機。

香港國際象棋代表劉天儀。（港協暨奧委會提供）

霍啟剛說：「真的是那麼多的義工，用了那麼長的時間，去一個一個包的去找，最終還是真的把我們那個小運動員的電話找回來了，還是物歸原主。」他表示開心受感動，感謝義工的用心服務。

劉天儀今屆出戰女子個人及女子團體兩項國際象棋賽事。