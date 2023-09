杭州亞運｜48歲「體操媽媽」上陣全場哄動　中國名將也化身小粉絲

「體操媽媽」舒素雲天娜(Oksana Chusovitina)昨(25日)晚參加杭州亞運的跳馬資格賽,成為全場焦點,受歡迎程度如同主場作賽。48歲的舒素雲天娜頻頻向觀眾及傳媒飛吻及送上心形手勢。在倫敦奧運贏得平衡木金牌的中國退役運動員鄧琳琳也把握機會與舒素雲天娜合照打卡。



舒素雲天娜順利順級女子跳馬決賽。(杭州亞運共享圖片)

舒素雲天娜昨晚登場,在女子跳馬的資格賽跳出12.949分,總成績排名第5位晉級決賽。這是舒素雲天娜第6次參加亞運(1994、1998、2002、2014、2018、2023),最佳成績是2002年的釜山亞運贏得4面獎牌,她當屆贏得自由體操及跳馬兩面金牌,還有平衡木及女子個人全能的銀牌。總計歷屆亞運,她贏得2金4銀2銅。

舒素雲天娜比賽時,現場歡呼聲如雷貫耳,深受杭州現場觀眾歡迎。她不斷向觀眾鞠躬、飛吻及送上心形手勢。內地《澎湃新聞》報道,比賽剛進行過半,賽後的混合採訪區已經人頭攢動,記者們皆只是為舒素雲天娜一人而來;當這位烏茲別克老將走進採訪區,迎接她的是擠得水泄不通的「長槍短炮」。

有記者問她,幾時是她的高峰(When is your best age)?她回答:「現在,當然(Now, yes, of course)。」之後有記者問她,怎樣打破體操場上的極限,她答:「沒有極制(No limit)。」面對傳媒時,舒素雲天娜也沒有吝惜飛吻與「心心」。

舒素雲天娜參加過8屆奧運,見證一代又一代體操人的起與落。現年31歲的退役中國運動員鄧琳琳,贏過北京奧運女團金牌,之後在倫敦奧運贏得平衡木冠軍,如今她已退役,成為體操裁判。在今屆亞運,鄧琳琳也把握機會做小粉絲,與舒素雲天娜合照打卡,並索取對方的簽名。鄧琳琳在1992年出世,那一年舒素雲天娜在奧運贏得金牌。

鄧琳琳(右)分享與舒素雲天娜的合照。(微博)

鄧琳琳在微博分享兩人合照,並寫道:「今天我是個小迷妹!簽名和合影都有啦!『邱媽(舒素雲天娜的內地譯名為丘索維金娜)』是我心中最偉大的運動員,從我還沒開始進入體操時她就已經出名啦,再到我們同場比賽,再到我退役成為了體操裁判員,也執裁過她的比賽。這次亞運會祝願她畫上完美的句號!」

在東京奧運贏得平衡木冠軍的管晨辰,亦在現場大喊:「丘媽我愛你!」她表示這就是榜樣和傳奇的力量,向前輩致敬。