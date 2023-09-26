杭州亞運．七人欖球｜丹馬克加時達陣　港隊12：7挫日本入決賽

撰文：顏銘輝
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杭州亞運男子七人欖球，香港隊在今日（26日）早上的準決賽以12：7擊敗日本，闖入決賽，坐銀望金。港隊在上半場先落後，但在下半場完結前絕地反擊追平7：7，之後丹馬克在加時建功致勝。
01體育記者袁志浩、林靄怡　杭州直擊

日本及港隊在初段膠着。（林靄怡攝）
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港隊在今早的亞運男子七人欖球準決賽面對宿敵日本，兩隊在上半場初段十分「熟路」，戰情膠着，勢均力敵，中場拉鋸，難以突破對方的22米線。

日本在上半場首先達陣。（袁志浩攝）

完半場前，日本在左路邊線找到機會，由福士萌起加速突破，港隊的虎拿當尼未能追上攔阻。福士萌起在8分02秒取得今場首次達陣，為日本先取5分。野口宜裕附加踢得分，幫日本半場領先7：0。

蔡紀駿在法定時間完結前達陣，十分關鍵。（袁志浩攝）

在下半場，日本稍佔優勢，大多時間壓住港隊進攻，但港隊防守穩固，沒有再失分。下半場尾段，日本有球員領黃牌，需要離場兩分鐘，港隊此時把握優勢進攻，由蔡紀駿中路硬闖達陣。加上韋兆新附加踢得分，港隊在絕地追平7：7，雙方要踢加時。

港隊加時制勝，打入決賽。（林靄怡攝）

在加時，港隊靠24歲的丹馬克達陣致勝，以12：7擊敗日本，闖入決賽，跟韓國爭冠軍。決賽在今晚6時5分舉行。韓國在早上另一場4強以36：7大勝中國晉級決賽。

港隊慶祝4強擊敗日本，打入決賽。（袁志浩攝）

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男子七人欖球港隊今屆被列入A組，分組賽以40：7贏馬來西亞及43：5挫菲律賓，得小組首名晉級8強。他們在周一以42：5輕取中華台北，闖入4強。

港隊是上屆雅加達亞運的冠軍，5年前的決賽對手正是日本，他們在上屆決賽以14：0取勝奪標。

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