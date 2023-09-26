杭州亞運直擊︱香港男子七欖坐銀望金　李卡度：從沒想過拿銅牌

香港男子七人欖球隊對日本「絕地反勝」，球隊上半場落後0：7，換邊後港隊久未取分，直至球證已嗚笛、進入補時階段，港隊的蔡紀駿中路突破達陣成功，加上韋兆新附加踢得手，追成7：7平手。讓比賽進入加時。

而港隊再憑丹馬克於加時達陣，結果贏12：7，連續四屆闖入決賽，坐銀望金，將遇上韓國。

01體育記者袁志浩、林靄怡 杭州直擊



今場改寫戰局的蔡紀駿，是首度參與亞運，他笑言10年前同樣到南京參與亞洲青年運動會，當屆獲得金牌，希望今次同樣有好結果。「我們己經殺入了前二，會繼續享受比賽的樂趣！」而今次達陣對他意義非凡，「是那球把我們帶到加時，真的太美妙了。我們付出了所有，現在為決賽做好準備，一定要有信心，但不會太有自信。」

華將李卡度在丹馬克突破日本防線、仍未正式達陣時己高舉雙手慶祝，他透露球隊相當重視今場比賽，甚至已花了約一個月時間針對性部署，例如下半場在對方體力下降時，以丹馬克入替姚錦成。

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【杭州直擊】丹馬克突破日本防線。（林靄怡攝）

香港隊戲劇性反勝宿敵日本：（按圖放大）

「我們早前在韓國（亞洲系列賽）敗給日本兩次，抽籤後已知道很大機會遇上他們，所以花了3、4星期，只為打這場波，教練早說過，這場比賽勝負可能在於一個界外球、『鬥牛』或罰球，結果最後真的有罰球，但我們選擇做『鬥牛』，因為知丹馬克有突破能力，這才給他最大發揮空間。」

【杭州直擊】港隊花了約一個月時間針對性部署日本。（林靄怡攝）

【杭州直擊】李卡度提醒丹馬克要果斷。（林靄怡攝）

他表示自己把球放在地上時，特別跟丹馬克說了一句話：「我叫他一定要果斷（decisive），一定要向前衝，而佢真係做到，見到佢衝就知我們獲勝了。」

獲女友親身飛到杭州打氣送上驚喜的李卡度認為，今場勝利關鍵在於球隊沒有放棄，「我們每日都在想『一定係金牌』，沒想過銅牌，12個人完全相信這件事會發生，現在只差一步。」

【杭州直擊】港隊四強擊敗日本。（林靄怡攝）