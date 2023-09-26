杭州亞運港隊七人欖球｜男隊贏韓國奪今屆第四金　女隊贏泰國摘銅

杭州亞運男子七人欖球決賽，港隊擊敗韓國奪金，香港代表團贏得今屆亞運的第四金。另外，同日下午舉行的女子隊鬥泰國的季軍戰，港隊以7：5勝出得銅牌。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

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港隊今場較多利用越踢，其中初段有次憑越踢壓住韓國得分線前不遠進攻。直至上半場尾段，港隊終於得分，賀頤盛持球中路突破，避開一人，直奔得分線，但他被韓國球員拉衫，無法再推進，便即傳予華將李卡度，後者長驅直進，在6分44秒達陣。之後，韋兆新附加踢得分，港隊半場領先7：0。

下半場開始不久，港隊乘勝追擊，壓住韓國得分線前進攻，賀頤盛接應橫傳，在空間較多的偏右位置衝往達陣。韋兆新再負責加踢得分，助港隊拉開到14：0。

不過，韓國的張容興之後達陣，加上金義泰的附加踢，追成7：14。港隊之後更有韋兆新犯規領黃牌，需要暫時離場兩分鐘，令比賽出現懸念。在踢少一人的兩分鐘，港隊頂得住，沒有失分。最後，港隊保持14：7優勢到完場，連續兩屆亞運贏得男子七欖金牌。

男子七人欖球港隊今屆被列入A組，分組賽以40：7贏馬來西亞及43：5挫菲律賓，得小組首名晉級8強。他們在周一以42：5輕取中華台北，闖入4強。

今早面對宿敵日本，港隊半場落0：7，一度陷苦戰，但蔡紀駿在法定時間完結前達陣，加上韋兆新的附加踢，追成7：7。在加時，丹馬克達陣致勝，港隊以12：7擊敗日本。

港隊是上屆雅加達亞運的男子七人欖球冠軍，5年前的決賽以14：0擊敗日本奪標。

女子隊贏泰國7：5得銅牌

在今日下午，香港女子七人欖球代表隊鬥泰國的銅牌戰，港隊快開罰球後，莊嘉欣率先達陣，球隊領先7：0。泰國之後差點達陣追平，幸球隊最終防守成功，保住領先優勢，進入半場休息。

下半場港隊繼續與泰國以快打快，莊嘉欣一次防守上的猶豫，泰國就達陣追至5：7。不過港隊最終守住優勢，最終以這個比數完成賽事，為港隊增添一面銅牌。

男子隊名單：

禾獲特(Max WOODWARD)(隊長)、虎拿當尼(Alessandro NARDONI)、靴貝特(Liam HERBERT)、丹馬克(Max DENMARK)、高凡迪爾(Michael COVERDALE)、李卡度、韋兆新(Russell WEBB)、麥堅力(Alex McQUEEN)、 蔡紀駿(James CHRISTIE)、杜靴迪(Liam DOHERTY)、 史戴爾斯(Hugo STILES)、姚錦成

