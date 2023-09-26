杭州亞運熱話｜「閃電五連鞭」馬保國　武術比賽觀眾席表演新招

提到馬保國這個名字，或許很多香港讀者未必能第一時間反應過來——那如果是「閃電五連鞭」呢？

「馬保國」與「閃電五連鞭」曾成為兩岸三地的網絡熱話，不少相關的改圖、惡搞片段等層出不窮。近日這名「渾元形意太極門掌門人」現身亞運，更在武術比賽場地的觀眾席上，向大家展示新招。



馬保國是內地的網絡紅人及太極拳師，早期曾多次點評業餘武術比賽，也曾跟經常「武術打假」的徐曉冬約戰過，但在比武前夕因發生插曲而告吹。他在2020年末因一條展示絕技「閃電五連鞭」的影片而爆紅，除內地外，更引來香港、台灣的網民大肆分享及惡搞。

他之後又被網友挖出稱被年輕人偷襲而打得鼻青臉腫的自拍影片，「不講武德」、「大意了沒有閃」、「年輕人好自為之」等金句讓其討論熱度進一步提升，雖然距今已過去接近3年，不過馬保國的名字在內地依然為網民所熟知。他近日現身亞運比賽場地，除大方與網友合照之外，更在場館外向眾人展示「五連鞭」絕技。

馬保國現時已成為網絡紅人，亞運開幕後他也在微博、快手等平台分享自己到現場觀戰的點滴。昨日（25日）他更在亞運武術比賽的觀眾席上「露一手」，隨即成為網民熱議話題。

馬保國在亞運武術比賽的觀眾席上「露一手」。（微博圖片）

不過他今次表現的似乎不是成名絕技「閃電五連鞭」，動作十分奇怪，旁邊的觀眾也被他嚇到。網友笑稱：「你們誰把煙頭扔馬老師衣服裏了」、「還是馬老師會玩」、「這明顯是新功夫」、「這人是不是精神失常了啊」、「老師根本沒揮鞭，不然旁邊非死即傷」、「馬老師給運動員們輸入內功」；也有人批評他「丟臉丟出國外」、「娛樂娛樂國人可以，別跑國際上丟人」。

有微博網友參與討論，不過也有人認為放縱他在這種國際舞台上做這種事情實在太「丟人」。（微博截圖）

馬保國今早在微博上發文感謝大家對他的喜歡，最近也頻繁在微博支持及祝賀中國武術隊。中國目前在武術項目獲得3面金牌，包括孫培原的男子長拳、高浩楠的男子太極拳太極劍全能及童心的女子太極拳太極劍全能。看到國家隊在自己熟悉的太極拳領域奪金，也難怪馬師父如此開心忘形。

詳細影片｜微博@中國網直播

香港的「七師傅」之前也曾模仿過他的「閃電五連鞭」：