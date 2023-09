深度解讀蘇斯克查專訪　面面俱圓下揭露曼聯腐朽問題｜01球評

前曼聯領隊蘇斯克查(Ole Gunnar Solskjaer)接受英國記者Andy Mitten的專訪,談及在2018至2021年執教曼聯的經歷。他沒有點名抨擊球會由上至下任何人,並支持坦赫格執教,言論貫徹他「好好先生」的形象。

訪問內容最搶鏡之處,肯定在於評價C朗拿度的轉會,蘇斯克查認為C朗當初回歸是難以拒絕,但如今看來是做錯了。

C朗以外,蘇斯克查的訪問內容還透視了曼聯在更衣室、球探及轉會上的問題。閱讀過整篇文章後,更了解蘇帥執教曼聯時的困境,部分問題相信延續至今,尚待解決。



前曼聯領隊蘇斯克查接受訪問,講到執教經歷。(Getty Images)

更衣室問題:球員自視過高

蘇斯克查向來是「好好先生」,這次訪問沒有點名批評球員背叛,但道出了一個問題。他認為現世代球員在家人及經理人灌輸下自視過高,高估自身能力,以為踢正選是應份。

「有些(球員)並不如他們自己眼中那麼優秀(Some weren’t as good as their own perception of themselves)。我不會點名,但當見到數人拒絕成為隊長的機會,我感到非常失望。當見到其他人說,他們不肯訓練及比賽是為了離隊時,我都感到很失望。」

「在我離開曼聯後,媒體上有一些關於我對待球員方式的報道,那些完全是謊言。我跟他們大部分人都保持住堅實、真誠的關係。」

在回答另一條問題時,蘇斯克查再提到類似論點。他認為球員面對失去正選的處境時,應該努力證明自己,但在他執教曼聯時的那些球員似乎不是這樣。

「有些球員認為他們應該上陣更多,但這對狀況沒有建設性(Some players felt they should’ve played more and weren’t constructive to the environment)。(如果是我面對失去正選的情況)這是我重大的不足。當我不被安排踢正選時,我會渴望證明給領隊看,他的決定是錯的。」

「現在,很多球員都不是這樣。經理人及家人會灌輸球員,告訴他們球員的能力比實際上強,因為這些人是既得利益者。這是現代足球的通病。」

蘇斯克查稱般奴費南迪斯是最佳收購,直接提升球隊實力。(Getty Images)

轉會內在限制:一季只准3筆重要收購

在蘇斯克查對最佳收購的回答中,我覺得重點不是哈利馬古尼的名字,而是最後一句:「我記不起每筆收購,但我應該要記得的,因為我每季被限制最多3筆主要交易(I can’t remember every signing I made, but I should because there was a cap on three main ones every season)。」

這是第一次有人講,曼聯管理層對買人的限制。翻查曼聯近年的轉會,自從由雲高爾時代進入摩連奴時代後,每個夏天轉會窗的主要買人都是3人左右。

在2016年夏天,曼聯高價簽入保羅普巴、米希達利恩及艾歷拜利,另外免費簽伊巴謙莫域;在2017年夏天,曼聯簽入盧卡古、尼曼查馬迪及域陀連迪洛夫;在2018年夏天,曼聯主要買入費特及達洛治。在蘇斯克查主政的2019年夏天,曼聯簽入哈利馬古尼、雲比沙卡及丹尼爾占士;在2020年夏天,主要新兵是雲迪碧克及阿歷士迪尼斯,另有卡雲尼以自由身來投;在2021年夏天,則是辛祖、華拉尼及C朗加盟。

蘇斯克查承認,他執教的第一日就知道並同意這個限制。他說:「我了解我的職責及同意了。我現在不能抱怨,我不是那種失業後怨天怨地的人。」

「問題不在於我,或者我每個夏天有多少錢用,而是球會想花多少錢。我想曼聯再次成為頂尖球隊,擊敗曼城及利物浦。」

說不抱怨,其實也是抱怨。以他言下之意,他想花更多錢、買更多人,去令曼聯盡快再次強大起來,但在每季最多3筆重要收購的限制下,他只能限米煮限飯。

常有球迷懷疑,管理層會硬塞新兵給領隊用,蘇斯克查在訪問中強調「曼聯從來不會簽下領隊不想要的球員」。他表示查頓辛祖是他渴望簽入的球員,而C朗回歸也是他難以拒絕,因為那時C朗仍是世上其中一名最優秀的射手。

蘇斯克查承認2021年的C朗還很強,是一次難以抗拒的轉會。(Getty Images)

轉會外在限制:失財政優勢與吸引力

蘇斯克查表示曼聯在轉會市場的工作愈來愈困難,因為很多球隊變得有錢,就算不富有的球隊也不需要急着賣人。他曾向球會點名建議買入數名球員,但最終沒有成事。

「艾寧夏蘭特,在他為薩爾斯堡處子登場之前。迪格蘭賴斯,那時他還未像今夏那麼昂貴。我們討論過摩西斯卡些度,但我們覺得需要一些做好準備的球員。白禮頓擅長招攬海外球員,讓他們在一年半左右站穩陣腳。在曼聯,你不能有這樣的奢侈。」

「我們想要祖迪比寧咸,他會是曼聯球員,但我尊重他選擇了多蒙特。這個可能是個明智的決定。故此,我特別尊重雲比沙卡、丹尼爾占士及辛祖。年輕球員要準備加盟一支,跟我當年來投時不是100%一樣的球隊。」他還提到想簽哈利卡尼,以他所知,卡尼也想加盟曼聯,但在疫情下,球會因財政未能推動這宗交易。

從蘇斯克查這番話得見,他主張簽入年輕球員,但有人希望「即食」,而且他發現曼聯對年輕球員的吸引力大不如前,所以他才感謝雲比沙卡等人。無論是財政上的優勢,還是競技上的吸引力,曼聯逐漸變得平庸,亦導致球會在轉會市場舉步維艱。

蘇斯克查承認想簽辛祖,但當辛祖加盟後才知對方更喜歡踢左翼。(Getty Images)

暗示球探報告有問題?

雖然蘇斯克查強調想簽辛祖,但跟住似乎暗示被球探誤導。他說:「球探將查頓辛祖列為右翼的頭號人選(Jadon was put up as the No 1 target for the right wing by the scouts),而當你看過他的才華時就會明白原因。不幸地,沒有效用。當他來到時,他要入醫院,這是一次打擊,他不能在最初的比賽踢正選。」

「他非常有才華,但我們還未看到他最好的一面。希望我們做得到,但他更喜歡踢左翼……那裏是拉舒福特的位置(but he prefers to play left wing… where Marcus plays)。」

看到這段訪問,第一個反應是「球探有冇搞錯」!球探竟然連辛祖喜歡踢左翼還是右翼都未搞清楚,就將他列為右翼的頭號目標,這未免太不專業吧。有這樣的球探,難怪曼聯在轉會市場常常買水貨!加盟後,辛祖踢過左翼、右翼甚至偽9號,還未找到最佳位置,如今更因「代罪羔羊論」而令前途成疑。

坦赫格正面臨兩年前蘇斯克查遇到的困境?(Getty Images)

球隊崩潰徵兆:疲倦、多傷、不肯跑

記者問蘇斯克查為何從暫代主帥坐正後成績會下滑,他說:「有些球員想離開。疲倦,因為我們要求更多,導致受傷(Some players wanted to go. Tiredness, since we demanded a lot, and that caused injuries.)。」

記者還問蘇斯克查何時覺得自己會被炒,他答:「沒有人告訴我,但在對屈福特的半場時我就知道了。我們踢起來不像曼聯,球員都不會為彼此而跑動(We didn’t look like a Man United team; the players weren’t running for each other.)。在半場時,我告訴球員,那場可能是我最後一次跟他們一起工作,帶住驕傲去比賽吧。我差點可以扭轉形勢,直至哈利馬古尼被逐。」

蘇斯克查所講的情況,不禁令人聯想到現在的曼聯。如今的曼聯也是傷兵滿營,有球員季初已出現疲態、跑動不如上季積極。難道坦赫格的曼聯路快到盡頭?

盼坦赫格打破失敗循環

對於班主格拉沙家族,蘇斯克查簡短地說:「在我與他們的交流中,他們都是真誠及坦率。我要有耐性,還要意志堅強,而我也做到了。現在,他們正支持領隊。」

記者提出,曼聯陷入一個循環之中,請新領隊之後有改善,以為有希望後就下滑,最後又炒領隊。蘇斯克查說:「希望坦赫格可以成功,如果真的有這個循環存在,我希望他可以打破。」