曼聯禁止查頓辛祖用一隊訓練設施　「英格蘭幫」勸他向坦赫格道歉

英國《每日鏡報》報道，曼聯翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）被禁止使用訓練基地內的一隊設施，包括一隊飯堂。報道表示，23歲的辛祖要跟青年軍球員一起吃飯。雖然辛祖對這個安排感到不高興，但他仍然拒絕向領隊坦赫格道歉。



雖然曼聯右翼人手短缺，但坦赫格仍堅持「雪藏」辛祖。（Getty Images）

《每日鏡報》的曼聯消息人士證實，辛祖及坦赫格的關係陷入僵局，除道歉之外，辛祖沒有其他選擇。消息稱：「最簡單的解決方法是，辛祖向領隊道歉。必須有人讓步，這個人不會是領隊。」

《每日鏡報》另一篇報道表示，曼聯隊友勸辛祖道歉。曼聯的三大英格蘭球星拉舒福特、哈利馬古尼及勞基梳爾都勸辛祖放下面子，向坦赫格道歉。他們告訴辛祖，與坦赫格對抗不會有好處，他不會是贏家，建議他讓步，從而獲准回歸賽場。

辛祖今季聯賽未試過打正選，3次後備入替。（Getty Images）

一位與辛祖關係密切的消息人士稱：「辛祖的隊友一直叫他讓步，並向領隊道歉。他們希望他道歉。隊友同情他，也理解他的感受，但都認同他發布的內容超越了底線。」

在之前對阿仙奴的聯賽，辛祖沒有被列入大軍名單，坦赫格當時解釋，表示辛祖的訓練水平未如理想。之後，辛祖在社交網站撰文反擊坦赫格，自稱是球隊的代罪羔羊。自此，坦赫格將辛祖打入冷宮。儘管辛祖後來刪帖，但仍未向坦赫格道歉。

據英國《泰晤士報》報道，英格蘭職業球員公會嘗試介入事件，分別聯絡曼聯及辛祖，希望可以解決這次紛爭，但暫時尚未得到任何解決方案。