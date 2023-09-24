蘇斯克查任內拒當曼聯隊長球員揭盅　英媒爆料指為普巴與拉舒福特

曼聯前主帥蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）早前接受英國記者Andy Ｍitten訪問，談及紅魔任內種種，他曾提及當時有球員拒絕做隊長，令他感到失望，蘇斯克查未有開名，英國《太陽報》引述無名消息人士指出，兩個拒戴曼聯臂章的球員分別為已離隊的保羅普巴（Paul Pogba，又譯：博格巴）以及前鋒拉舒福特（Marcus Rashford，又譯：華舒福／拉什福德）。



英國《太陽報》指，普巴和拉舒福特為蘇斯克查任內拒絕當隊長的球員。（Getty Images）

蘇斯克查2018年12月重返曼聯，出任看守領隊期間有段蜜月期——頭8仗全勝，頭11場贏10場，19戰14勝的漂亮成績表讓他2019年3月正式獲得帥印。2019/20首次全季由他帶領，英超排名由第六變第三，重返歐聯；之後一季英超再升一級變第二，同時晉身歐霸決賽，面對「歐霸之王」艾馬利領軍的維拉利爾，加時後維持1：1，互射12碼對手11人全中，曼聯最後一人門將迪基亞射失，紅魔一線之差失落獎盃。當時看來，曼聯即使失落獎盃，但表現和戰績總算持續進步，前景樂觀。

不過2020年1月蘇斯克查有個決定，外界有點難以理解——當艾舒利楊格外借到國際米蘭，他將隊長臂章交予中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）。當時馬古尼僅加盟曼聯5個月，論資排輩，陣中既有效力年資最長的迪基亞，又有青訓產品連格和拉舒福特，普巴即使曾離隊，他是身價最高一員，也是紅魔青訓出身。換句話說，曼聯有不少潛在理想隊長人選，應該怎也未輪到馬古尼。

拉舒福特被指在蘇斯克查任內拒絕當上曼聯隊長。（Getty Images）

蘇斯克查向Andy Ｍitten提到，曼聯有球員拒絕擔當此重任，他坦言，「部分球員沒有他們自我感覺那麼好，我不會開名，但當有兩個球員拒絕當上隊長的機會，我非常失望。」

英國《太陽報》引述無名消息人士指出，「保巴獲邀做隊長，但他希望離隊，因此拒絕了。拉舒福特也被要求當隊長，可是他覺得自己未準備好。」

蘇斯克查的說法，相信解釋了為何馬古尼加盟短時間內便升任隊長一職。他加盟初期表現不錯，可是後來接連犯錯，球隊亦經歷低潮，往往成為球隊輸波或表現不佳的眾矢之的。紅魔之後還經歷「C朗歸隊之亂」，蘇斯克查終因戰績差2021年11月被炒。坦赫格掌帥後，馬古尼隨即被貶為後備，至今季更被禠奪隊長資格，由般奴費南迪斯接任新隊長。