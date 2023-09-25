奧拿拿表現不似預期　曼聯傳找馬體會門神奧比歷頂替︱足球轉會

曼聯今夏買入門將奧拿拿（André Onana），以取代效力多年的迪基亞，後者約滿後離隊，奧拿拿的紅魔生涯卻不順遂，曼聯英超開季頭5仗失掉10球，歐聯分組賽對拜仁慕尼黑以3：4敗陣，喀麥隆門將表現備受批評。

周日凌晨作客般尼，曼聯終以1：0小勝「止血」，結束3連敗，惟有消息指球會對奧拿拿表現不滿，重燃對馬德里體育會門將奧比歷（Jan Oblak）的興趣。



奧拿拿表現不似預期，曼聯傳有意找馬體會門將奧比歷。（Getty Images）

奧拿拿表現不濟

坦赫格掌帥後，持續引入舊部下，由上季的前鋒安東尼、利辛度馬天尼斯，到今季的門將奧拿拿，均是他執教阿積士年代的麾下球員。他崇尚機動迫搶戰術，由後場開始展開攻勢，對門將腳下功夫和控球能力要求甚高，因此自他上季掌帥起，已屢傳會買入新門將。

與迪基亞續約談不攏，今夏約滿離隊，坦赫格如願買入適合他戰術的奧拿拿，這位新門將出任正選，表現卻不似預期，在他表演腳下功夫之前，門將首要任務——撲救方面未如理想。今季曾在英超上陣的23位門將中，奧拿拿的成功撲救率只得67%，並列第13位；他的74%傳球成功率，亦只得第14位，在對手半場的傳球成功率更只得15%，在所有出場門將中包尾。

曼聯英超開季3勝3負，以9分排第9位，由球隊戰績、到奧拿拿個人表現以至數據，均不及預期。西班牙轉會消息網站Fichajes指，曼聯有意引入奧比歷。

曼聯屢傳對奧比歷有興趣，今次會否穴的成事？（Getty Images）

奧比歷新約細節為離隊打開大門

曼聯對奧比歷的興趣已非新鮮事，迪基亞長年穩佔正選，才令傳聞不了了之。如今迪基亞已離隊，原來用以取代他的奧拿拿，表現不符預期，於是又與奧比歷扯上關係。

奧比歷數月前才跟馬體會續新約，Fichajes披露合約中藏「魔鬼細節」——當中包含條款，指出如有巨額報價，馬體會必須進行商議，指出由於曼聯對奧比歷的興趣，今季可能是奧比歷在馬體會的最後一季云云。

30歲奧比歷長年被公認為全球最佳門將之一，受各大豪門虎視眈眈，曼聯正是持續關注他的球會之一。Fichajes宣稱，曼聯或在明年1月冬季轉會窗嘗試買入奧比歷，馬體會則希望等到明年夏天才放人。

奧比歷目前身價估計約3500萬歐元，他合約中的違約金條款料超過1億歐元，惟馬體會相信願意以5000萬歐元左右出售他。