杭州亞運直擊｜曾是醉酒事件主角　謝家榮助港足入8強：意義特別

杭州亞運男子足球賽16強，香港隊憑安永佳入球以1：0淘汰巴勒斯坦，65年來首度打入8強。

賽事中，香港隊門將謝家榮勇救險球，他近月在香港成年隊和亞運表現大獲好評，今次在杭州的表現更吸引不少內地球迷注意。

事實上，1999年出生的他生涯經歷不少起跌：由年少時成為港足「黃金一代」成員、獲看好做葉鴻輝接班人，到2021年底外出作賽期間醉酒鬧事遭罰禁止入選代表隊一年，若非亞運延期，他本來不可能出戰亞運。

「而家證明做錯唔緊要，只要肯改過，為自己洗底……」他賽後感概地道。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



「好刺激，真係好刺激，港超好難有衝咁快、咁高水平賽事！雖然辛苦，但享受，我講過好享受對強隊，每人都想踢高水平比賽……」謝家榮賽後興奮地道。

事實上，謝家榮年少時，似乎注定要更早參加他口中的「高水平比賽」：1999年出生的他，自小已展現天賦，1.91米的身高和出眾的把關技術，令他受盡注目；而他與一眾同為99年生的球員如林樂勤、余煒廉、鄭展龍、顏卓彬等等，在2014年代表香港歷史性打入亞少盃（亞洲足協16歲以下青少年錦標賽）決賽周，獲譽為「黃金一代」，更令球圈對他們寄望甚殷。

杭州亞運男足16強：謝家榮助港隊打入8強。（袁志浩攝）

謝家榮18歲時已獲選入香港成年代表隊對巴林和黎巴嫩的決選名單，也曾到李斯特城試腳、及獲現已散班的前英甲球會貝利開出學徒合約，惟未能獲得工作證下回流港超，在理文流浪展開職業足球生涯，輾轉效力夢想FC、富力R&F、愉園、香港U23，現效力和富大埔，成為眾多港超球員之一。多年來對他生涯最致命的，是2021年一件轟動球圈的事件。

2021年10月，謝家榮隨香港U23到日本參加23歲以下亞洲盃外圍賽時，被指在完成比賽後曾違反隔離指引，並醉酒鬧事，雖然謝家榮曾否認涉事，但其後足總紀律委員會調查後，宣布處分多名球員，當中謝家榮因「違反賽區之防疫措施及相關指引及嚴重違反代表隊球員的行為與道德守則」，遭禁止入選香港代表隊一年、並要罰款6000港元，屬隊內受罰最重的一人。

杭州亞運男足16強：謝家榮今屆亞運表現出色。（袁志浩攝）

「99班」正是要參加今屆亞運會的一代，球迷痛心，自然在網上多加批評，所有有關的帖文，底下留言全都是「飲呀」、「飲咗未」、「未夠醉」，謝家榮都記在心裏。

若不是亞運因疫情延期一年，謝家榮本來不可能參賽，如今不僅出賽、更助港隊打入8強，他感嘆指這對「99班」意義特別：「日本停賽事件，（我們）當年被踩到一文不僅，（網民）惡言相向，好多不好的評價，（當時）自己好唔開心。自己平時未必好關注留言，但睇到咁多，都會失落唔開心，那次自己有份做錯，所以都後悔、慚愧。」

他坦言：「而家證明做錯唔緊要，只要肯改過、為自己洗底，更加做好自己，好開心呢個比賽證明，證明『99班』有能力踢這種賽事。」

港隊慶祝打入亞運8強。（孫銘謙、黃皓雋及余在言提供）

謝家榮補充道：「當然（亞運）不是只有99班，還有好多球員，超齡球員都為我地帶來好多幫助，講得大範圍一點，香港足球員應付到呢D水平，希望大家更加支持香港足球。」

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謝家榮提到的超齡球員，是亞運足球賽每隊可以派出3位不受年齡規限的「外卡球員」，港隊其中兩位是李毅凱和胡晉銘，兩人賽後也鬆一口氣，當中李毅凱道：「辛苦也值得，我們贏了後創造歷史打入8強，值得的！」他透露主帥安達臣半場的訓示：「教練同我地講要打番自己部署，上半場打得唔係幾好，下半場跟部署做，就入到波。」他指8強要對勁旅伊朗也有信心：「一場過的比賽，今場給了我們信心，希望下場跟伊朗踢場好波。」

胡晉銘則指完場後心情相對平淡，「前面仲有8場，慶祝之後都要收拾心情。」談到港隊完場後繞場一周，他表示對有大批球迷支持覺感動：「他們完場都沒有走，所以繞一圈感謝他們。」