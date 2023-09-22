杭州亞運．足球｜中華台北奪65年來首勝　曾以香港班底奪兩面金牌

杭州亞運男子足球項目周四（21日）上演第二輪分組賽，中華台北奪得在亞運男足65年以來的第一場勝仗，以1：0擊敗同組的印尼，有望晉級。

翻查歷史，中華台北上一場勝仗已要追溯至1958年，當年仍以「中華民國」名義出戰，大部份球員其實來自香港。



中華台北在2018年雅加達亞運會，是相隔12屆再參賽，意味今屆杭州亞運是近年第二次出戰，終於獲得第一場勝仗。中華台北在F組與朝鮮、印尼和吉爾吉斯同組，首戰0：2不敵疫情之後首次出現在國際賽的朝鮮，周四晚鬥印尼，有秦文彥在47分鐘入球，雖然補時階段十人應戰，仍能保住勝局到完場。

今屆亞運足球最終有21支球隊參賽，分成6組，除了小組首兩名出線16強，另有4支最佳第3名可晉級。由於香港隊身處的C組最終只餘兩支球隊，意味另外5組的第3名中會有4支球隊出線，中華台北取得一勝後，下仗對吉爾吉斯若能搶分，相信能晉級的機會頗大。

中華台北取得65年來在亞運男足的首勝。（中華足協）

中華台北男足上一次贏波之時是1958年，當時仍以「中華民國」的名義參賽，港人熟悉的已故足球評述員林尚義，在當屆決賽代表中華民國上陣被罰離場，在隊友力戰下擊敗韓國奪金而回。

事實上，中華民國在1954和1958年連續兩屆亞運會奪金，兩屆都是以香港球員班底應戰、並在金牌戰擊敗韓國，當中包括曾效力星島、東方、傑志和南華的何應芬、「南華四條A」之一的姚卓然、曾以隊長身份領中華民國出戰第一屆亞洲盃的朱永強等等。1936年中華民國首戰奧運足球賽，有「球王」之稱的李惠堂也在陣中。

1962年印尼亞運，中華民國遭取消資格；而1966年參賽，也在小組賽一戰不勝之下出局。直至1971年，中華民國與香港協議之下，才不再選擇香港公民代表中華民國作賽。