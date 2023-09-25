杭州亞運直擊｜武術劉徐徐來自山東為港奮戰　退役前一個月終摘銀

香港武術隊續戰亞運次日賽事，33歲的劉徐徐在女子長拳決賽亮相，終以9.756分奪得銀牌，成為繼首日陳穗津的女子太極拳太極劍銅牌之後，香港武術隊今屆第二面獎牌。

掛着滿足表情走到混合採訪區，對傳媒廣東話提問笑說「慢慢講」，她加入港隊逾十年了，即使出生於山東，同樣一直在港隊默默努力。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



10歲開始習武的劉徐徐，2012年由山東來港加入港隊，與昨日奪太極拳太極劍全能銅牌的陳穗津一樣擔任陪練員。徐徐坦言：「陪練身分但跟全職訓練是一樣的，甚至比全職練更多，陪練嘛。」

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【杭州直擊】10歲開始習武的劉徐徐，2012年由山東來港加入港隊。（葉詩敏攝）

【杭州直擊】去屆因居港未滿7年未能代表香港上陣。（葉詩敏攝）

奮鬥11年，去屆亞運，劉徐徐卻因居港未滿7年未能代表香港上陣。這名2019世錦賽棍術、對練冠軍，今年終能出戰首屆亞運會，摘下舉足輕重的銀牌，「也不是說準備這麼多年，我一直都是既來之則安之，沒有想太多，但無論是亞運會、世界盃或香港公開賽，每個比賽我也很認真準備和對待。」

【杭州直擊】今屆劉徐徐摘下亞運銀牌。（葉詩敏攝）

她說到這面銀牌時，頓了頓，突然感觸起來，「這個獎牌的意義⋯⋯也到了退役的年齡，所以拿到這個獎牌非常開心。」下月便退役的她以表情語氣告訴我們，她已開始不捨得武術的舞台，「我非常熱愛我的項目，每次訓練都有成就感，特別是比賽，每一次突破自己，內心都非常滿足。比賽的時候，其實每個人都會緊張，但我會很興奮，想展現的感覺。」

「11月的世錦賽也沒有報了，會為年輕選手打氣加油，就算不比賽，帶隊的話也會繼續練武保持好體魄，為隊員展現動作。」由陪練開始，退役後繼續陪伴港隊鍛鍊，她是香港代表劉徐徐。

【杭州直擊】獎牌的意義和退役的年紀，讓她感觸。（葉詩敏攝）