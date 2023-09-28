杭州亞運｜中國混合游泳接力破亞洲紀錄奪金　離世界紀錄僅0.15秒

蛛昨（27日）晚的杭州亞運男女混合4x100米混合泳接力決賽，由徐嘉余、覃海洋、張雨霏、楊浚瑄組合的中國隊，由頭帶到尾，游出3分37.73秒的破亞洲紀錄時間奪金，差0.15秒平世界紀錄。



徐嘉余勇奪今屆第4金，他之前在男子50米背泳、100米背泳及男子4x100米混合泳接力得冠軍。包括之前兩屆亞運，28歲的徐嘉余成為首位累積贏得10面亞運金牌的中國泳手。

他說：「我認為所有的紀錄都是用來打破的，我目前的10枚金牌（紀錄），可能下一屆也有可能會被別人打破，我也有可能會繼續創造新的記錄。就像我的200米紀錄一樣，我還是非常希望能夠由我本人再次打破。」

楊浚瑄、張雨霏、覃海洋、徐嘉余一起手拖手跳上頒獎台。（新華社）

徐嘉余在第一棒背泳100米游出51.91秒。他說：「我們4位選手都發揮出了自己最好的成績，都竭盡全力，（但是）與世界紀錄失之交臂。但是我們還是覺得很驚喜。尤其對於我自己而言，我時隔6年再次遊進52秒，雖然只是接力的第一棒，但對於我個人而言很重要，對我們團隊也極其重要。」

中國「蛙王」覃海洋賽後說：「打破紀錄與日常訓練肯定是有分不開的關係，但是接力項目團隊最為重要的是整個團隊一起努力拼搏，這是最重要的。這也是中國游泳這幾年進步最大的關鍵點。」他今屆暫時得3金1銀。

楊浚瑄（左起）、張雨霏、覃海洋、徐嘉余向傳媒施展金牌。中國隊以3分37.73秒的成績奪得冠軍並創造新的亞洲紀錄。（新華社）

單日贏得兩面金牌、今屆累積4金的「蝶后」張雨霏說：「感謝我的3位隊友，我這一棒可能拉的比較多，如果我可以游得再快一點、這個世界紀錄可能已經被我們打破了。但是這個遺憾我們可能會在下一次彌補，也許是杜哈（多哈）世錦賽，也許是巴黎奧運會，我覺得紀錄遲早會被我們打破的。」

中國隊今次游出3分37.73秒，打破本身由中國保持的亞洲紀錄，而世界紀錄是英國隊保持，時間為3分37.58秒。換言之，今次中國的成績僅比世績慢0.15秒，非常接近。

負責最後一棒自由泳的楊浚瑄說：「我首先感覺很榮幸，能再次代表中國隊參加接力，我覺得非常激動，但同時也比較有壓力。因為前面大家發揮得都特別好，自己也是想再爭取一個更好的成績。」她今屆累積得2金1銀。