杭州亞運｜女重港隊飲恨的淚背後　與「世一」韓國的距離愈走愈近

杭州亞運女子重劍團體賽決賽，為港隊出戰最後一局的江旻憓，與韓國隊的差距力追至一分落後，劍道下的3名隊友看得肉緊，全都站起來為Vivian打氣，就算最終未能擊敗強敵，隊友們隨即上前與Vivian擊掌，最後圍在一起，互相打氣。

「我好多謝隊友！」這是江旻憓賽後訪問的第一句說話，團體賽從來就不是一個人的事，港隊女重今仗正好體現團體賽的真諦——要贏一齊贏，要輸一齊輸。

01體育記者 趙子晉 杭州直擊



香港女子重劍隊由2002年的釜山亞運會摘下銅牌後，一連5屆都是相同顏色，直至今屆杭州亞運，港隊終有突破，在女重團體殺入決賽，與韓國爭金。

杭州亞運：女重港隊出場彼此挽臂，非常可愛。（林靄儀攝）

由宋世羅、崔仁晶、康永美及李慧仁組成的韓國女重隊，是如今世界排名第一的隊伍，實力非常平均，絕不容易應付。港隊今仗早段比分一直緊咬韓國，一直維持至1至2分的差距，即使陳渭泠第5局被拉開4分距離，其後登場的隊友維持差距，直至守尾門的江旻憓登場時，以25：29落後。

Vivian最後一局連取數分，追至30：31一度掀起高潮，當裁判看慢鏡重播時，現場除了不斷的加油聲，一向比較冷靜的重劍女將們，皆緊張得站起來，陳渭泠更向Vivian提場，從佘繕妡與朱嘉望的表情就知道有多緊張，當Vivian的得分有效後，隊友們興奮地拍掌慶祝。江旻憓最後未能領軍絕地反勝，即使除下面罩一刻依然掛上微笑，但似乎是強顏歡笑，當她轉身面向隊友時，隨即上前與Vivian擊掌及擁抱，Vivian再度露出笑容，其後再圍在一起。

對世界第一的韓國力戰而敗，江旻憓難掩失望。（林靄怡攝）

江旻憓在賽後訪問時哽咽，頒獎時更默默掉淚，這些眼淚除了是喜悅，亦是盼望。自陳渭泠在2018年回流返港後，與江旻憓、佘繕妡等港隊隊友近年不斷四出訓練及比賽，慢慢磨合及培養默契，港隊女重的戰力提升不少，成為世界盃分站8強的常客、世界排名登上第6位等，是每一位成員一同付出的成果。

後備上的一眾港將極度緊張。（林靄儀攝）

港隊與韓國在近年都是老對手，上年及今年亞錦賽亦曾經碰頭，同樣告負而回，今仗沒有被中段拉開，與「世一」韓國的差距由數分至2分，激戰至最後才飲恨，亦力證港隊女重近期的進步。事實上韓國女重的崔仁晶與康永美已是年過30，港隊陣容相對年輕，相信擊敗世界第一絕非不可能。

香港女子重劍隊在杭州亞運獲得一面銀牌，創下最佳成績，左起：江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、朱嘉望。（林靄怡攝）

一個人可以走得快，一群人可以走得遠，江旻憓的能力無庸置疑，如今配合佘繕妡及陳渭泠等隊友，港隊女重就像她們決賽時進場一樣，一起手繫手，向着更大的目標邁進。