杭州亞運·羽毛球｜盧善恩曾領先戴資穎5：0　「我自己也很驚訝」

今（28日）早舉行的杭州亞運羽毛球女子團體16強，港隊以場數0：3不敵中華台北止步。港隊在首場女單派出盧善恩對世界第4的戴資穎，首局接連取分領先5：0，惜以19：21及17：21落敗。盧善恩賽後表示對一度大比數領先戴資穎感到驚訝，大讚對方的技術及假動作，獲益良多。



中華台北的戴資穎最後一次參加亞運。（路透社）

戴資穎入局較慢，初段頻頻失誤，放波網前落網，殺邊路又出界，盧善恩一度領先5：0。經驗豐富的戴資穎企穩陣腳，逐漸追上來，兩人分數咬住上，戴資穎先取一局21：19。

世界排名131位的盧善恩賽後接受台灣傳媒訪問，滿意自己的表現，「我自己也很驚訝能夠在開賽就取得領先，有稍微拉開之後就放開來打，之後就是要自己一分一分好好打，對於今天的表現已經很滿意。」

盧善恩雖然兩局不敵戴資穎，但比數相差不遠。（路透社）

20歲的盧善恩首次參加亞運，很高興可以跟世界級球手過招，「她（戴資穎）是我的偶像，我已經發揮出了自己的最好水準。我經常看她的比賽影片，看她在奧運、世錦賽和其他比賽中的表現。我非常喜歡她的打法。」

盧善恩大讚戴資穎的實力：「她的技術、假動作還有步伐真的都很厲害，我在比賽中真的學到好多好多。」對於今場可以跟戴資穎打得緊湊，激戰38分鐘才落敗，盧善恩表示意想不到，可以增加她之後比賽的信心。

戴資穎首局慢熱，初段頻頻打失，一度落後0：5。（路透社）

在第二場的雙打，港隊的楊雅婷/楊霈霖以21：23、18：21不敵李佳馨/鄧淳薰。在第二場的單打，港隊的馬子雪以15：21及11：21負於許玟琪。港隊連輸3場，以0：3負中華台北，無緣8強。

印度3：0淘汰蒙古 3場比賽合共失12分

同一早上另一場16強，印度對蒙古強弱懸殊，直落3場皆以2：0勝出。蒙古在這3場比賽合共只取得12分。在第一場單打，印度派出世界排名15位的仙杜（Pusarla Venkata Sindhu）以21：2及21：3，用了20分鐘就擊敗排名775位的蒙古選手馬也馬舒倫（Myagmartseren Ganbaatar）先拔頭籌。

印度球手仙杜。（Getty Images/資料圖片）

在第二場單打，印度也是以21：2及21：3贏蒙古，用21分鐘贏多一場。到第三場單打，印度更加試過炒蛋，首局贏21：0，之後再以21：2取第二局，用22分鐘取勝。印度用了63分鐘就完場3場比賽，直落以場數3：0贏波。