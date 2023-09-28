杭州亞運．英雄聯盟｜韓國冷靜應對不同局勢　2：0挫中國金牌在望

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）四強展開中韓焦點之戰，韓國在收起傳奇選手李相赫（Faker）的情況下，直落以局數2：0擊敗中國，展現出在這項遊戲上的統治地位，亦一雪上屆亞運落敗之仇。



由於中國與韓國是目前LOL實力最強的兩個國家，這場準決賽亦被稱為提前上演的決賽。韓國電子競技協會（KeSPA）在賽前公布正選名單時，亦稱「真正的大戰即將來臨」。賽事採三場兩勝制，首局韓國沒有派出Faker，而是派出鄭志勛（Chovy）任正選中路。

在第一局，初段雙方打得比較小心翼翼，韓國上路由於英雄問題稍為劣勢，不過接近6分鐘時，中國下路輔助田野（Meiko）先手開戰被韓國打野徐進赫（Kanavi）「卡視野」伏擊，最終中國射手趙嘉豪（Elk）被殺送上「一血」，韓國趁勢在8分多鐘拿下小龍。

輔助Meiko的失誤讓射手Elk送上「一血」，導致下路陷入劣勢。（直播截圖）

之後中國憑守望者及推線頻繁向中路施加壓力後，在13分半鐘亦拿到小龍。雙方在前期經濟基本上持平，彼此都沒有要貿然開戰的意圖。然而中國在第16分鐘想拿下第2隻守望者時，韓國隊及時趕到，並由上路崔祐齊（Zeus）開團將Elk秒殺，韓國乘勢追擊下，在這場會戰打出了一波0換3。

第19分鐘小龍團，韓方拿到土龍後雙方爆發會戰，中國的Elk再次陣亡。不過，中國整體打出2換3，加上中上路都推掉一塔，兩隊經濟又再持平，中國甚至能夠反超；互相試探之下，中韓都沒有太多動作，至第24分鐘中方再拿一條小龍，但戰況依然膠着。

拿到巴龍Buff後，韓國取得主動權並從中路推進。（直播截圖）

第26分鐘韓國突襲巴龍，中國支援稍慢無法阻止，但由中路卓定（Knight）拿到雙殺；韓國取得巴龍Buff後稍微掌握主動權，推掉中路一塔後由打野Kanavi取得三殺再乘勢推進，在門牙塔前將中國團滅，直接一波拿下第一局，這個由看似勢均力敵、到擊破大水晶的過程僅1分鐘不到。

三殺後，韓國直接從中路直接推進，一波贏下第一局。（直播截圖）

第二局韓國依然沒有派出Faker，3分半鐘左右韓國在下路「Gank」時未能成功，中方打野趕到後展開反擊，韓國打野Kanavi隨即被反殺。

第二局中國3分半鐘在下路拿到「一血」。（直播截圖）

在下路取得優勢後，中國隊在7分鐘擊殺小龍，隨後雙方於守望者附近展開爭奪時，Chovy被Knight單殺，兩隊再在中路爆發會戰，韓國連死兩人，整體人頭數落後至0：4。

Knight在守望者爭奪戰期間將Chovy單殺。（直播截圖）

12分鐘小龍附近，韓國先手偷襲對方，Kanavi的「豬女」先手雖然空大，不過仍憑人數優勢將Meiko擊殺並順利將小龍拿下。這時雙方節奏逐漸慢下來，沒有刻意爆發會戰，韓國展開傳統「韓式運營」下，逐漸將經濟差距縮小。18分鐘的小龍團，韓國先手殺掉小龍後雙方隨即展開廝殺，韓國打出一波0換3後，已將局勢逆轉。

韓國憑18分鐘的一次小龍會戰打出0換3，開始將形勢逆轉。（直播截圖）

之後局勢再次陷入膠着，韓方雖然在上路擊殺一人，但沒有順勢嘗試拿下巴龍。直至26分鐘，Zeus將中國上路陳澤彬（Bin）單殺，再回城傳送憑人數優勢將巴龍擊殺，韓國五人身上帶有巴龍Buff，從中路及下路開始推進，但未能乘勢殺上高地。

第30分鐘，韓國在上路展開5包3，將中路及打野殺死進一步擴大優勢，此時韓方人頭數已反超至8：4，並將經濟拉開至3000左右。

Zeus將Bin單殺助韓國拿下巴龍，是他們贏得第二局的關鍵之一。（直播截圖）

韓國「四一分推」，並在第33分鐘開始巴龍會戰，雖然「尺帝」Ruler被殺，但中國卻有4人倒下。再一次取得巴龍Buff後，韓國將上路水晶推掉，之後將中國隊引出至遠古龍附近，韓國將對中國隊全數擊殺，並隨之一波結束比賽。

韓國在第37分鐘將中國隊團滅，並隨之一波結束比賽。（直播截圖）

韓國強大而冷靜的表現

如果說第一局是由誘使對方下路失誤開始「滾雪球」取勝，韓國拿下第二局則是展現出他們臨危不亂的強大心理質素。在第二局，中國同樣由下路打開缺口，擊殺小龍取得優勢；韓國更在守望者爭奪戰時再被殺掉3人，陷於劣勢，不過他們並沒有自亂陣腳，而是通過穩住局勢，逐步建立節奏及控制視野，一步一步扭轉局勢。

如事前所預想般，勝負關鍵還是在下路的射手身上。「尺帝」Ruler第一局保持清白，第二局是在對方不顧一切情況下「被迫」打出以1換4，而且開局劣勢的情況下，他仍逐漸將人頭及經濟等數據反追回來，展現出其強大實力。

中國隊不顧一切將Ruler殺掉，但同時己隊亦有4人倒下。（直播截圖）

被直落兩局擊敗後，內地網民紛紛表示失望，不少人批評中國教練朱開的「Ban Pick（選擇及禁用英雄）」像個笑話，也認為大部分選手表現差勁，不過大部分網民亦對中路的「左手」Knight讚賞有加，認為他是隊中唯一能與韓國打得不落下風的選手。

中國隊落敗後一臉無奈，特別是今場表現不俗的Knight（左三）。（直播截圖）

中國射手趙嘉豪（Elk）面對Ruler已錄長期連敗，賽後淚灑賽場。（微博圖片）

韓國的決賽對手為中華台北與越南之間的勝方，不過已可說是金牌在望，因此也有不少人笑言他們這場「為了免兵役都拼命了」，而中國落敗後只能爭奪銅牌，未能衛冕在雅加達亞運贏下的冠軍。

有趣的是，Faker今場雖然未有上陣，但賽後卻被大量媒體及記者「追星」請求簽名。

Faker今場未有上場，但賽後仍被大量媒體及記者「追星」。（微博圖片@大电競eSportsFocus）

英雄聯盟賽程



季軍戰 9月29日 14：00

決賽 9月29日 19：00

