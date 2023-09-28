杭州亞運直擊｜港籃相隔9年取首勝　眾將敢言提點為「做好件事」

香港男籃今趟亞運之旅，高潮迭起。

繼前日以62：81不敵中華台北後，周四（28日）香港男子籃球代表隊再上場惡鬥蒙古，並以69：64贏球「開齋」，是繼2014年仁川亞運後首次取得亞運勝仗。

這是漂亮的一仗，在現場八成滿座的情況下，港將贏盡球迷的歡呼和掌聲，今場香港球員吐氣揚眉。



香港男籃的杭州亞運之旅，無疑相當戲劇性，由名單出爐、出席港隊授旗、無故失去資格再失而復得，到真正踏上賽場後，又發現沿用已久的戰術，效用不大，即使在臨場調整下仍大敗中華台北。

不過，香港男籃在今屆總算爭一口氣。

【杭州直擊】（袁志浩攝）

失而復得的亞運席位 打亂節奏

「今次陣容一定是最好的，如果早一點知道有得打，一定會準備得更好，再打好一點。」今場交出9分、4籃板和3助攻的梁兆華笑說，自己適逢NBL完季，加上未知港隊重獲一席，自己也放鬆心情去旅行，進入休季狀態：「當我知道要打（亞運），馬上復操，一天練三課。」

「三朝元老」陳兆榮也直言今次亞運之旅曲折離奇，所有事都仿佛發生在一個突然：「聯賽又開，金牛又打比賽，原先大家都以一個最好狀態應戰，但事出突然，安排行程也有不同。」最後，港隊只能在賽前「急急腳」練兩課，大家都做好心理準備，要盡力調整自己的身心狀態。

【杭州直擊】「三朝元老」陳兆榮也直言今次亞運之旅曲折離奇。（袁志浩攝）

【杭州直擊】梁兆華今場交出9分、4籃板和3助攻。（袁志浩攝）

今場無疑是大家各自努力的成果。

面對擁有職業籃球聯賽的蒙古，香港隊顯然並不輸蝕，隊中包括8位現役職業球員如陳兆榮、楊睿騏、梁兆華等，男籃的臨場表現和神態與平日甲一、NBL賽事幾乎無異。即使開局對手稍稍領先20：17，但港隊也隨即追趕，打出一段9：0的攻勢，其中揚言今次是最後一次亞運的「老將」李琪，外圍發炮，率港隊愈打愈順。

「隊友」連線 港隊上下為做好件事

中段兩隊雖然互有攻守，但港隊在得分平均下，保持7分優勢。當中前南華、現東方的配合時常出現，如楊睿騏殺入內線「Handoff」助攻中鋒卜聿揚「雙手入樽」引起全場高潮。

眾將大賽經驗豐富，互相補位的情況屢見不鮮。「隊內文化很特別，我們可以有好多意見，大家會講出來，讓教練再去統一和決定。」梁兆華道，雖然球隊、戰術大多一般由教練指揮，但港隊上下則會勇於提出。場上可見，作為老大哥之一的陳兆榮，暫停期間多次主動提點隊友，主教練趙永良也大方讓球員提出建議，隊友之間也相較對手有更多溝通，配合亦有目共睹。「我們有接觸職業層面，經驗上比較多。」港隊獨有的文化， 只為「做好件事」。

【杭州直擊】眾將大賽經驗豐富，互相補位的情況屢見不鮮。（袁志浩攝）

+ 7

有力擊敗擁有職業聯賽的地區

雖然香港已有東方、金牛兩支職業球隊，但聯賽仍然停留在業餘層面，面對擁有職業籃球聯賽的蒙古，兆華坦言：「當我們有組織和系統去訓練時，其實可以有資格跟有職業的地方較量，我們不一定輸 至少可以去挑戰，一直挑戰、挑戰，實力就可以更接近。」雖然上場挑戰中華台北失敗，但見隊內有所調整，今場才能打出漂亮一仗。」

即使再面對逆境如蒙古末段有岡卓勒蒙射入2球三分，讓港隊一度被追平63：63陷入危機。但球員們臨危不亂，除了有李琪博得罰球，再有「神奇小子」楊睿騏偷波助攻梁兆華上籃後，再狠狠封下蒙古的起手，保住勝局。

【杭州直擊】楊睿騏挺身保住勝局。（袁志浩攝）

當年仁川亞運，港隊於預賽擊敗馬爾代夫拿下一勝，卻因不敵科威特而未能出線16強。但今天，港將能在分組賽拿下一勝，實在不容易，這不僅是一場「好波」更是盡顯港將身價和能力一次證明。