杭州亞運｜女子競步最激追逐戰　楊家玉被踩甩鞋再壓線反超贏1秒

杭州亞運的女子20公里競步鬥得激烈，楊家玉及馬振霞兩位中國選手最後互相過頭，在終點線前，楊家玉以1秒之差力壓馬振霞得到金牌。

另外，香港代表程小雅以1小時43分27秒得第6名。



這場女子20公里競步決賽在今（28日）上演，初段是三頭馬車的格局，楊家玉、馬振霞及日本選手藤井菜菜子一起帶出，並駕齊驅。由第12公里起，藤井菜菜子開始跟不上兩人。去到第15公里，楊、馬二人已經拋離藤井菜菜子超過一分鐘。

馬振霞（右）及楊家玉一直帶頭，最後的追逐戰更加激烈。（路透社）

楊家玉及馬振霞拍住上，最精彩在最後一圈，她們上演追逐戰。稍為領先的楊家玉在水站取水後，左腳鞋跟被踩甩，她要停下來，彎腰穿好鞋子，當她重新起步，已落後馬振霞約10米距離。

在最後一圈的水站，楊家玉被踩甩鞋，馬振霞把握機會拉開。（微博）

不過，這位世界紀錄保持者之後追上來，追回穿好鞋所失的時間，再次領先，但鬥到最後直路，馬振霞發力加速爬頭，又領先楊家玉一個身位。

眼見終點在望，楊家玉咬緊牙關再追，追至平排，再在終點前力壓馬振霞首先衝線。楊家玉以1小時30分03秒奪冠，衛冕成功；馬振霞僅慢1秒，以1小時30分04秒得銀牌。藤井菜菜子慢兩人超過3分鐘，花了1小時33分49秒回到終點得銅牌。

楊家玉終點前反壓，首先衝線得金牌。25歲的馬振霞貼住她身後，慢1秒得銀牌。（路透社）

27歲的楊家玉被問到甩鞋事件，她說：「最后一圈衝刺的时候鞋被踩掉了。」

楊家玉表示鞋是被馬振霞踩甩，她說：「可能也是大家都着急吧，也不是故意的，然後下來她也和我道歉了。其實也沒有影響，後面我也是衝上去了，實現了一個反超。」

馬振霞（左）及楊家玉披上國旗慶祝。（路透社）

對於整場比賽的戰術，楊家玉表示前半段跟馬振霞加快速度，希望可以擺脫藤井菜菜子，確保中國隊包辦前兩名。「因為我的絕對速度能力是非常不錯的，這一點我對自己一直都非常有信心，我覺得還是以跟隊走的形式，就是因為前半程一直是有日本選手在的，為了保證前兩名，我和我的隊友就是採取一個帶速走的形式。她把速度帶上來。」

楊家玉續說：「我就只能去（拼）速度，就是我倆以這樣的戰術吧，脫掉了日本選手，然後到後半程其實心裡上整體會放鬆很多，因為中國隊基本上沒有懸念的包攬冠亞軍了，最後就是跟自己的較量了。最後就是頂着這口氣，實現了一個反超吧。」

楊家玉成功衛冕亞運。（路透社）

「上一屆亞運會是冠軍嘛，然後這一屆又實現了一個衛冕冠軍，其實感覺不容易的，因為這兩年其實經歷了確實的起起伏伏。」楊家玉說：「雖然說拿到了冠軍很開心，但根據國際上競走（競步）的形勢，我們回去後還是要加強自己，不斷提高自己的實力，在國際上還是要展現出我們競走的優勢來。」

楊家玉兩年前造出1小時23分49秒的20公里競步世界紀錄。

她期待明年在巴黎奧運的發揮，「應該8年了吧。從2016年開始我就在盼這個奧運會，因為16年是以替補的身份去的。然後在2021年東京的時候也是一個失利的狀態，當時因為吃到3張卡被罰停了。沒有進入最後一個獎牌的爭奪，所以下一屆我還是希望自己能有一個穩定的發揮。」

「其實前面的這些曲折我感覺就是『失敗是成功之母』嘛，需要我通過大賽的一些挫折來總結經驗，強大自己。」

肚臍貼膠布的是楊家玉。上屆亞運，她貼的是普通的啡色膠布，今屆換上印有「China」字眼的紅色膠布。（路透社）

在上屆亞運，有記者問過這塊膠布有什麼用處，她表示是競步選手比賽時為防止着涼、防止岔氣而貼的臍貼。（了解上屆報道：【亞運會 2018】楊家玉破賽會紀錄競步稱后 肚臍黐膠布有何用？）