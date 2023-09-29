杭州亞運．游泳｜中國隊明顯偷步遭DQ泳手痛哭　內地網民怒批累事

杭州亞運游泳周五（29日）煞科日，中國隊在上午的女子4X100米混合泳接力，因交接棒時犯規遭取消資格，已是中國在同一項目連續3屆遭DQ，內地網民大呼是「魔咒」，有人批評犯錯的泳手，更多人是為中國「蝶后」張雨霏因此未能達成「7金」目標而可惜。



中國隊在女子4X100米混合接力於初賽第二組上陣，有女子50背銅牌及100背銀牌汪雪兒任第一棒背泳、朱蕾桔游第二棒蛙泳、第三棒蝶泳是100蝶銅牌王一淳、第四棒則是50自及100自銅牌、同時有3面接力金牌在手的程玉潔，4人本來合力游出4分07.12秒，以第3名順利進入決賽，惟第一棒的汪雪兒出發時明顯偷步、加上最後一棒的程玉潔接棒時也犯規「搶跳」，中國隊最終被取消資格，汪雪兒不禁掩面痛哭。

汪雪兒第一棒背泳出發時明顯偷步。（微博圖片）

內地媒體報道，中國隊本來的計劃是在決賽換上已有5金在手的張雨霏上陣，這位中國「蝶后」本身擁有100米和200米蝶泳、50米自由泳、女子4X100米混合泳接力和男女混合4x100米混合泳接力金牌，暫列今屆最多金牌的運動員，加上已進入同晚的女子50米蝶泳決賽，對金牌志在必得，而混合泳接力金牌本身也被視為囊中物。張雨霏亞運前定下在參加的7個項目全部奪金的目標，不過如今未能出戰接力，她最多只能獲得6面金牌。

張雨霏未能達成7面金牌的目標。（Getty Images）

事實上，今次已是中國隊連續3屆亞運會在同一項目遭DQ，2018年雅加達亞運，中國隊雖順利進入決賽，惟第三棒的張雨霏交接棒時偷步犯規遭DQ；2014年則是陸瀅潛泳超出15米線而被罰。

賽後，不少內地網民都批評汪雪兒，指這塊金牌本身非常穩陣，要入決賽，「慢個幾秒也不會有問題」，認為她拖累了張雨霏和部份年輕、或許只得一次出賽機會的隊友，但也有人為她說話，指她的失誤是因為發生在第一棒出發時才特別礙眼，認為民眾應多包容。