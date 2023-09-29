杭州亞運｜柔道港隊徐淑琪解釋DQ原因　發千字文不滿港隊醫生決定

香港柔道代表徐淑琪沒有出戰周日（24日）的杭州亞運女子52公斤級16強，讓對手韓國代表鄭叡璘自動晉級。徐淑琪昨日（28日）在社交網站撰文解釋，在比賽當日早上收到港協暨奧委會通知，以傷患為理由取消她的比賽資格。

徐淑琪在1月中訓練時右膝前十字韌帶及內側韌帶斷裂，暫不接受手術，選擇康復運動，強化肌肉，令韌帶斷裂不影響訓練及比賽，甚至能在國際性賽事獲獎牌。不過，她認為港隊醫生沒有親自為她檢查，靠1月的磁力共振報告就斷定她不宜比賽，令港協暨奧委會取消她的比賽資格，她感到十分失望。



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港隊柔道代表徐淑琪在社交網站解釋被取消資格的原因。（Instagram）

被取消資格後4日，徐淑琪在Instagram發表一篇約1500字的帖文，解釋被取消資格的原因。她在1月中訓練時受傷，右膝前十字韌帶及內側韌帶斷裂，加上她在2016年斷過後十字韌帶，所以她右腳只餘下一條完好的韌帶。她跟醫生及物理治療師商量後，暫不做手術，選擇復康運動，備戰亞運。

徐淑琪每日訓練肌肉，強化肌力去代替失去的韌帶。她表示右膝狀況穩定下來，比平常人康復得快，重投訓練。受傷後3個月，徐淑琪在4月底到科威特城參加柔道亞洲公開賽，在女子52公斤級獲得銅牌。這面獎牌為她打下強心針，證明努力及堅持有回報。

「自以為成績已是最好證明，我不敢相信到比賽前夕還可以推翻早前做的體檢、一切測試及成績，只看1月受傷時的磁力共振報告及所謂權威性文獻，便輕易剝奪我參賽的資格。」她在社交網站寫。

出發參加亞運前，徐淑琪接受專訪。（資料圖片鄭子峰攝）

在亞運前一星期，徐淑琪表示收到亞運會首席醫生通知，要她再做膝部檢查。她完成檢查後，未收到任何消息，如常出發到杭州備戰。直至比賽當日早上，她才收到奧委會通知，她因傷患而被取消資格。

「我花盡力氣的向亞運會舞台前進，你卻不費吹灰之力地取消我比賽的資格。」這是徐淑琪帖文的開首第一句，這個「你」相信是指那位港隊醫生。

徐淑琪在文中表示，為證明膝部恢復穩定，她遞交過一份接近滿分的功能性測試，而且靠4月時的比賽成績，她認為足可證明自己能夠打柔道。

徐淑琪表示10月接受手術，肯定無法參加巴黎奧運。（資料圖片/鄭子峰攝）

她對那位港隊醫生的決定感到失望，她寫：「你說你永遠站在運動員的一邊，但你有否親眼見過我，為我做過甚麼檢查，詢問過我有甚麼比賽目標，你沒有為我規劃過什麼治療，就輕率地做了影響我運動員生涯的決定。」

徐淑琪透露，她決定在10月接受前後十字韌帶手術，將無法爭取明年巴黎奧運的資格。她最後寫：「膝蓋的傷患大概透過手術會痊癒，但失落兩個大型運動會資格的遺憾，將比膝蓋上的疤痕留得更深。」