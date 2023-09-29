杭州亞運．游泳｜何詩蓓領港隊戰混合泳接力　對手遭DQ下獲銅牌

杭州亞運游泳項目周五（29日）煞科，早上港隊在兩個項目游入決賽，當中女子4X100混合泳接力，在中國隊遭取消資格下，以第4名打入決賽，最終本來獲得第4名，但有三甲隊伍被取消資格，香港泳隊終以6面獎牌完成今屆亞運。



女子4X100混合泳接力，港隊在初賽由張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅出戰，合力游出4分08.34秒，由於中國在最後一棒交接時搶跳遭取消資格，港隊排在日本、韓國和新加坡之後以第4名入決賽。

港隊因對手被取消資格，獲得4X100米混合泳接力的銅牌。（楊宇翹攝）

決賽、也是今屆游泳最後一個項目，晚上壓軸展開，比起初賽，港隊全面變陣，4棒順序由歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐及譚凱琳出戰，在6號線道出賽，第一棒背泳的歐鎧淳以第2名交棒予蛙泳的何詩蓓，這位兩金泳手追上第1名，簡綽桐接下背泳一棒，遭日本超越，跌落第4位，譚凱琳最後一棒自由泳，終以第4名返回終點，三甲分別是日本、韓國和新加坡。

不過，新加坡遭取消資格，令港隊獲得一面銅牌。另外香港隊的時間是4分01.72秒，以0.05秒之差刷新香港紀錄（舊紀錄4分01.77秒）。

男子200米背泳，關鵬以2分02.58秒第7名游入今晚7時56分的決賽，他在決賽最終游出2分03.18秒，排名第8。

早上的女子50米蝶泳初賽，譚凱琳及簡綽桐在第二組出戰，簡綽桐游出27.23秒，譚凱琳游27.5秒，兩人總成績分別排11及12，未能打入決賽。緊接的男子50米蛙泳，吳欣鍵以28.71秒獲總排名第10、方嘉羽則排13（28.94秒），兩人都未能入決賽。

早上的女子800米自由泳慢組，聶芷彥游出9分0.74秒、莫思騏9分10.91秒，分別排在第3及第4名。男子200米蝶泳初賽，林昭光在第一組游2分04.09秒排第4、劉健希在第二組游2分02.96秒排第4，未入決賽。