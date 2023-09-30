法甲球員意圖跳橋自殺　傳為情所困　一度危坐離地百米高大橋邊緣

效力頂級聯賽的足球員，總是給人一種花天酒地、揮霍無度的花花公子印象，不過昨日（30日）法甲尼斯卻有一名球員，疑因分手後悲痛欲絕，駕車停泊在公路旁，跨欄出到距離地面超過100米高的大橋邊緣，意圖跳橋自殺。幸好，擾攘近3小時後，他被消防救出。



報道指尼斯球員比卡比卡（右）欲跳橋自殺。（比卡比卡Instagram）

Goal.com指，最先報道此事的是法國媒體《BFM Nice Cote d'Azur》，稱尼斯中場球員比卡比卡（Alexis Beka Beka）周五早上，在尼斯A8高速公路上的Magnan大橋邊停車，並爬過護欄準備跳下去。根據圖片及highestbridges.com資料顯示，該條大橋為跨越山谷的陸上高架橋，最高處離地123米，是當地A8高速公路最高的橋樑。

報道指警方趕到現場與其談判，尼斯亦派出心理專家支援。這次事件導致當地形成5公里的交通擠塞，並有一條行車道被封鎖。最後比卡比卡在橋邊擾攘近3小時後，被消防員安全救出，尼斯亦取消本計劃於周五舉行的所有記者會。

Magnan大橋為陸上橋樑，最高處離地123米。（Google實景截圖）

英國《每日快報》等多間外媒稱他因為分手而有自殺念頭，不過法國媒體《Instant Foot》則引述球員經理人否認：「有關分手的說法不實，今次事件與其無關。」

確認比卡比卡獲救後，尼斯在當地時間周五下午發表聲明，球會主席Jean-Pierre Rivere對此表示欣慰：「首先，我們都為比卡比卡最終無恙感到鬆一口氣，他目前已被妥善照顧。我們會尊重其醫療私隱，並希望所有人都這麼做，並尊重其個人私隱。我們整間球會上下都會支持他。」

比卡比卡目前已經無恙，尼斯主席希望外界能尊重他的私隱。（比卡比卡Instagram）

目前22歲的比卡比卡司職防守中場及右閘，在2022年夏天由莫斯科火車頭轉投尼斯，並在上季為球隊各項賽事上陣22場攻入1球，但他今季仍未獲上陣機會。目前尼斯在法甲排名第2，比班霸巴黎聖日耳門還多1分。