英超︱曼聯歐聯大戰拜仁辛祖忙於打機　紅魔前途無亮多蒙特拒回收

曼聯剛於歐聯（歐洲冠軍聯賽／又稱：歐冠）大戰拜仁慕尼黑，與主帥坦赫格（Erik ten Hag）鬧不和的翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho，又譯：山曹）被禁跟操，名字亦不在比賽日大軍名單之中。

正當一眾隊友預備為比賽奮戰，辛祖竟被發現忙於打機。不少評論認為他在曼聯已前途無亮，離隊似乎已是唯一出路，德國《圖片報》卻指多蒙特拒絕「回收」辛祖。



辛祖與主帥坦赫格鬧不和，不少評論認為他在曼聯已無前途。（Getty Images）

辛祖2021年夏天以7300萬英鎊高價由多蒙特轉投曼聯，這位曾閃耀德甲的翼鋒，來到英超之後卻光芒盡失，加盟兩季以來，只偶爾可見昔日靈光，大部分時間均渾渾噩噩，表現遠遠不似預期。

今季他在頭3輪英超僅後備上陣，之後對阿仙奴、白禮頓兩仗均不入大軍名單，坦赫格指因為辛祖操練時未達要求，其後辛祖在社交媒體反擊，自稱操練表現很好，直指坦赫格：「長時間都用我做代罪羔羊」，反駁對方說法。辛祖即使之後刪文了事，《The Athletic》報道指曼聯要求辛祖向坦帥道歉，但他拒絕，終令紅魔鬼決定暫時不讓他與一隊訓練、也不會選他入比賽名單。

在這段生涯關鍵時刻，辛祖沒有選擇低頭默幹拯救球會前途，而是上網打機。

辛祖被球迷發現曼聯大戰拜仁前上網打機，紅色箭咀為辛祖打機網名。（Twitter）

辛祖為曼聯今季歐聯25人大軍名單內球員之一，惟他目前被球隊禁操兼禁賽。正當隊友預備對拜仁的歐聯大戰，辛祖在比賽前2小時卻被眼利網民發現正在網上打機，跟對手玩足球遊戲EA Sports FC 24（前稱：FIFA系列），以Pro Clubs模式對戰，有網民寫道：「當曼聯預備對拜仁，辛祖卻在打機。」

另一直播截圖可見，辛祖的英格蘭隊友、效力羅馬的譚美阿巴謙正準備加入，夥拍辛祖一起打機。

不少評論認為，辛祖得罪坦赫格後，難望再為曼聯上陣，加上加盟逾兩年以來表現乏善可陳，無可避免將被賣走。坊間已在瘋傳曼聯已在找取代他的新球員云云。

網民發現辛祖（紅框）在曼聯對拜仁前打機，而英格蘭隊友阿巴謙（藍框）則夥拍他一起玩。（Twitter）

至於他的去向，暫時未有消息。德國《圖片報》已為他的舊東家關上後門，指多蒙特無興趣回收這位23歲英格蘭翼鋒。

日前曾傳出巴塞隆拿有意簽入辛祖，問題是這支西班牙班霸缺乏資金作重磅收購，辛祖跟曼聯的合約2026年才屆滿，消息指曼聯願意以5000萬歐元的價格蝕讓，惟對巴塞而言這價錢仍是太高。

辛祖今夏曾拒絕沙特阿拉伯的聘約，諾定咸森林也被指對他有興趣，他最終留隊。當時亦有傳舊東家多蒙特想找他回巢，《圖片報》宣稱多蒙特目前無意簽入辛祖。