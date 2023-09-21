足球熱話｜米卡李察士離奇受傷經歷　床上「開心」出事隱瞞真相

傷患是運動員的惡夢，對身體碰撞激烈的足球員來說更甚，無數球員職業生涯被受傷摧毀，或是無法達到應有水準。

前曼城後衛米卡李察士（Micah Richards）最近與舒利亞（Alan Shearer）及連尼加（Gary Lineker）兩位英格蘭名宿在一個Podcast節目中，各自分享一次離奇受傷經歷，這名前曼城球星的往事卻因太兒童不宜，讓另外兩人忍俊不禁，更成為網絡熱話。



這三名退役球星在今年合作一個名為「The Rest Is Football」的Podcast節目，討論一些關於現今足球的話題，或是就某個題目分享趣事、經歷等。

這三名退役球星會在「The Rest Is Football」討論時下的足球話題以及分享趣事。（Instagram）

一名聽眾向三人提出問題：「在你們的職業生涯中，自己或隊友遇過最離奇的受傷經歷是什麼？」連尼加讀完問題後，米卡李察士便回答：「我有，但是這關乎性愛，恐怕不適合這個節目。」

這時舒利亞隨即大笑起來，不過連尼加當然不願放過他：「沒問題的，這個節目大部分聽眾都是成年人，你不能這麼賣完關子就算。」米卡李察士無奈只能分享，但還未真正開口已經笑得不能自已，舒利亞不禁說已預感到接下來將會有什麼在網絡上病毒式（Viral）傳播。

米卡李察士還未正式開始說便已經笑個不停。（X影片截圖）

米卡李察士冷靜過後開始娓娓道來：「我不能說得太詳細，我當時正在……『開心』緊，然後不小心跣落床，我的腳和腿筋都拉到了，我打了個筋斗，最後也沒什麼問題。不過當我回到球隊訓練時，物理治療師問我：『你到底做了什麼？』我回答：『沒有啊，只是背部有點痛，我比賽時就有感覺到了，不過一直沒說。』」

最後他補充那名物理治療師直到這刻為止，一直都不知道真相。連尼加聽完後隨即跟舒利亞說，他們的故事肯定無法與米卡李察士相比。

英國《每日郵報》報道，舒利亞分享了他與傳奇後衛阿當斯（Tony Adams）之間的故事：「我被他兩隻手肘打中，然後我的眼縫了6針，嘴唇縫了7針。」連尼加的經歷也比較類似，他說在19歲時曾與利物浦名宿桑拿士（Graeme Souness）交手時被踢傷。

舒利亞（右）分享他與阿當斯的交手經歷。（Getty Images）

「當時我控波稍為離身，桑拿士正衝過來，但我知道我能先控到波。」連尼加回憶道。「我當時還是個很天真的小孩，伸出腳去想要控波。他直接一腳從上面踩在我的小腿上，最後我要縫6針並被帶出場外，之後我就學到永遠都要保護自己！」

如舒利亞預想般，米卡李察士分享的故事被剪輯成影片，發布在社交平台X（前稱Twitter）上，並隨即吸引超過160萬次瀏覽，不少網民都大讚米卡李察士搞笑。這名前曼城球星隨後轉發相關影片，並留言「必須澄清的是，這不是我提早退役的原因！」