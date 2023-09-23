美斯「佛系追女」　大讚太太是好媽媽　3子全部未有手機

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）與太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）和3個兒子一家生活美滿，在「老細兼老友」碧咸和太太維多利亞幫助下，移居美國後很快已適應過來。他接受網絡紅人Migue Granados訪問，罕有詳細談及跟太太和兒子的互動，並流露想「追多個女」的渴望。



美斯一家五口。（Instagram）

美斯家有3子 與太太「佛系追女」

美斯與安東莉娜育有3子，10歲的Thiago、8歲的Mateo及5歲的Ciro，一家5口生活已夠忙亂，不過他仍希望添個女兒，「我們想有多一個孩子，但不會主動嘗試，看看會不會有個小女孩到來。」美斯在碧咸力邀下加盟國際邁亞密，眾所周知「萬人迷」與太太維多利亞也是在先育3子，在幼子Cruz出生後6年才迎來囡囡Harper Seven，不知美斯能否跟碧咸一樣迎來寶貝囡？

長子Thiago已在追隨父親步伐，8月時加盟父親新球會國際邁亞密旗下青年軍，他指3子性格各有不同，Thiago敏感內向，Mateo開朗健談，「Thiago一入球場，不會看向別人；Mateo一入場便向觀眾打招呼和拍掌。他們性格截然不同。」他開玩笑說，幼子Ciro是最糟糕的一個」「他只得5歲，性格仍未定下來。」

美斯大讚太太安東莉娜是個好媽媽。（Instagram）

3子仍未有手提電話

美斯大讚太太，「她是個好媽媽。真相是，我常常不在家，她一星期7天、每天24小時也跟他們在一起。我有時要離家一段日子，外出比賽、季前熱身賽、國家隊，有時我離家一個月或個半月，她每天也跟孩子一起」，美斯稱：「我很仰慕她。」

Thiago與媽媽安東莉娜尤其親密，「Thiago很少說話，他常黏着安東莉娜……他很敏感。」Thiago跟安東莉娜一起時才會變得健談，「Mateo不停說話，他會告訴你一切，Ciro則比較害羞。」親厚的親子關係背後，或許多少與美斯家嚴格限制使用手提電話有關，美斯稱：「我是在WhatsApp不會用表情符號（emojis）那種人，我沒有孩子已擁有手機，我也不太傳語音訊息，寧願多傳短訊。」這一點，他跟競敵C朗的想法如出一轍。

美斯3個兒子全部仍未有手機。 （Instagram）

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美斯一家平常日程

即使經常不在家，美斯自評是個好爸爸：「我嘗試向孩子灌輸我小時候學習的價值觀，我的父母是好父母，所以我也是個好父親，追隨我成長時的價值觀非常重要。」

美斯決定離開歐洲，到美國挑戰美職聯（MLS），與為孩子選擇成長環境有相當關係，他向Migue Granados講述每天日程：「我們與孩子7時起床，吃早餐，有時我會送他們上學，有時不會。」他說孩子「吃多士、喝朱古力奶」，「我在下午1時操練後回家，我們吃午餐，（跟安東莉娜）睡午覺，之後我們一起接孩子放學，然後是另一課操練。」