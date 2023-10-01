英超｜利物浦遭誤判入球　涉事球證遭撤換　球迷不放過：去杜拜吧

英超周日（1日）凌晨熱刺對利物浦的大戰，上半場紅軍前鋒路爾斯迪亞斯的一個有效入球，因VAR（影像助理裁判）與場區裁判溝通有誤，遭誤判越位在先，最終9人應戰的紅軍以1：2落敗。

英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）賽後承認，判決是極大的失誤。英媒廣泛報道指，兩名涉事的VAR在今周餘下賽事已遭撤換，但網民並不放過兩人。



多間英媒報道指，迪亞斯入球後，場上裁判團隊判入球越位在先而無效，其實VAR有畫線及依足程序檢查各方面，認為沒有越位，但關鍵之處，是VAR誤以為場上的球證也裁定入球有效，所以只透過無線電說了一句「檢查完成（Check Completed）」，場上球證因而以為他們判「入球無效」的決定正確。

包括《泰晤士報》首席體育記者Martyn Ziegler、《The Athletic》等多個英國媒體在內都在周日報道，兩名涉事的VAR，包括主VAR英格倫（Darren England）和助理VAR（AVAR）曲克（Dan Cook），原定會負責諾定咸森林對賓福特，及富咸對車路士的賽事，但兩人均都遭撤換。

早前，包括英格倫、曲克和名哨奧利華（Michael Oliver）在內的3名英超球證，曾在9月28日到杜拜為阿聯酋職業聯賽執法，不少球迷都揶揄英格倫和曲克，指他們因犯錯而獲得假期，「大概還是有薪假期吧，我也要試試在工作上犯大錯，然後看看會有什麼結果」、「他們又可以去杜拜賺錢了」、「大概兩周後就會復出而且沒有其他懲罰吧」。