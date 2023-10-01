英超｜哥迪奧拿遺忘之人贈曼城首敗　狼隊出PO抽水：那個韓國人

昨天（30日）曼城英超作客1：2不敵狼隊，錄得今季聯賽首敗，而狼隊就終止最近各項賽事4場不勝的頹勢。

狼隊領隊加利奧尼爾（Gary O'Neil）帥印本可說是搖搖欲墜，今場勝仗相信能為他暫時「續命」。不過這場比賽的最大焦點，除曼城吞下英超首場敗仗外，更不得不提為狼隊攻入絕殺一球的黃喜燦。



雖然日前在聯賽盃不敵紐卡素出局，但其實曼城今場賽前英超6戰全勝，在聯賽可謂是無人能擋。相反狼隊賽前6戰僅得4分，排在聯賽第16位，主帥加利奧尼爾似乎「落鑊」在即。

賽前狼隊近4場不勝排在第16位，加利奧尼爾被不少媒體認為帥位出現危機。（Getty Images）

不過曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）也沒有輕敵，他在賽前記者會上稱讚狼隊陣中有不少好球員，「我們面對狼隊時總是踢得很掙扎，因為對方球員擁有出色的個人能力，特別是前面的柏度尼圖（Pedro Neto）、馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）……」這時哥迪奧拿卻突然猶豫了一下，「呃……那個韓國人（the Korean guy），他們都非常非常出色。」明顯地，他忘記了黃喜燦的名字。

藍月亮今場也確實在比賽形勢上佔盡優勢，有69%的控球率，23次射門8次中目標，狼隊則只有3次攻門及只命中1次。不過曼城後衛魯賓戴亞斯（Ruben Dias）在比賽第13分鐘擺烏龍，將對方的傳中擋入己隊門中。直至第58分鐘，曼城才憑祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）的罰球扳平。

祖利安艾華利斯在第58分鐘射入精彩罰球扳平。（Getty Images）

比賽第66分鐘，狼隊憑長傳發動攻勢，落底傳中後曼城球員解圍不遠，黃喜燦的射門被擋出後，彈到根夏腳下，後者無私地在門前將皮球橫傳，由黃喜燦起腳射成2：1。

狼隊在社交平台X（前稱Twitter）隨即「抵死」地揶揄哥迪奧拿賽前忘記黃喜燦名字一事。他們像往常般貼出黃喜燦的圖片，表示他入球並加上實時比數，但卻在圖片的描述寫上「THE KOREAN GUY」。

此後狼隊一直保持領先優勢直到完場，以2：1擊敗曼城，為對方送上今季聯賽第一場敗仗。全取三分後，狼隊升上積分榜第13位，賽後加利奧尼爾形容這場勝仗意義重大，「我們擊敗了世界上最出色、甚至可能是史上最出色的球隊，而且還是在我們今季開季表現如此不佳的情況下。」

由於之前聯賽盃拿到今季第3張黃牌，因此今場哥迪奧拿只能在看台觀戰。（Getty Images）

哥迪奧拿亦大方稱讚狼隊踢得很好：「恭喜狼隊，他們值得這場勝利。我們有過不少機會，不過在轉移皮球時做得不太好，對手表現十分出色。」

黃喜燦今場攻入關鍵入球，助狼隊以2：1擊敗曼城。（Getty Images）

雖然賽後領隊及球員都沒有提起黃喜燦名字被忘記的事情，但不少網民都紛紛稱呼黃喜燦為「Korean guy」，也有不少人表示，相信哥迪奧拿此後不會再忘記他的名字。

不少狼隊球迷及網民也稱呼黃喜燦為「Korean guy」。（X截圖）