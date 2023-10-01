英超｜裁判組織認利物浦對熱刺出現人為失誤　英媒曝出錯關鍵原因

英超熱刺主場以2：1擊敗最後9人應戰的利物浦，最具爭議的是33分鐘，路易斯迪亞斯接應穆罕默德沙拿傳球，入禁區射遠柱入網，但被指越位在先，入球無效。雖然慢鏡見到沒有越位，但VAR卻視若無睹。

英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）賽後承認，這個判決是重大的人為失誤。利物浦領隊高普回應，無論PGMOL發表怎樣的聲明也沒有用，都無法挽回3分。



從加上越位線的截圖所見，路易斯迪亞斯沒有越位。（Twitter）

就算沒有畫線，都看得出平排可能性較大。（網上圖片）

當時是比賽的33分鐘，利物浦已經有居迪斯鍾斯被逐，而比數是0：0。那時候10人應戰的利物浦先有機會開紀錄，路易斯迪亞斯接應沙拿妙傳，殺入禁區射遠柱入網，但被現場的裁判組指越位在先。VAR有檢查這個判決，但沒有介入或提醒裁判，但從慢鏡所見，熱刺有球員包了越位。

賽後，PGMOL發聲明承認失誤，「PGMOL承認出現了一個重大的人為失誤。」

「PGMOL將會作出全面檢討。」

「路易斯迪亞斯的入球被現場裁判以越位為理由取消。這是一個明顯清晰的事實判決失誤，VAR應該介入判定為入球，但VAR沒有介入。」

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高普認為PGMOL的認錯聲明沒有任何作用，利物浦3分已失。（Getty Images）

據英國《天空體育》了解，在這個判決中，VAR有畫線及依足程序檢查各方面，但VAR亦發現路易斯迪亞斯沒有越位，但誤以為場上的球證也裁定入球有效，所以作出「檢查完成」的結果，而非介入。

對於PGMOL承認犯錯的聲明，利物浦領隊高普回應：「我不認為我們應該講太多，因為（這份聲明）根本沒有幫助。」

「狼隊都收過類似的聲明，或者道歉。他們沒有在對曼聯的比賽獲得任何分數，而我們同樣不會有分，所以沒有幫助。」

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「我都幾肯定不是故意的犯錯，但犯錯還是出現了，我不明白原因。我們入了一個精彩的入球，這個入球會否改變球賽？我不清楚，但很可能，因為入球一定有影響。」

利物浦隊長華基爾雲迪積克賽後表示，對VAR制度失去信心。他說：「VAR應該對他們所下的決定有絕對的清晰及明確。我回看過那刻，直播電視畫面沒有顯示畫線。這一切有點奇怪，我不知誰人坐在VAR房去作決定。」