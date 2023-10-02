杭州亞運｜港隊男籃12強止步　煞科戰小將打出接班氣勢

繼2002年後，香港男籃首次於亞運中晉級，周一（2日）於男子籃球12強賽事中對上沙特阿拉伯。

雖然香港隊最終以72：95落敗，無緣8強，但即使落後近30分，全隊上下仍未有放棄，末節更打出29：18。其中，小將們亦打出信心，首戰亞運的葉耀邦交出11分和11籃板，梁嘉顯亦攻入15分，在最後一戰展現接班能力。



2002年釜山亞運，香港隊殺入八強終以第八名完賽，是近年最佳戰績。相隔21年後，港隊再達成晉級目標，於12強中對上亞洲排名第10、職業球員班底的沙特阿拉伯。

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【杭州直擊】小將在最後一戰打出身價。（葉詩敏攝）

雖然排名上比對手低出15位，惟決心和毅力卻是無可量化。港隊開局被對手打出一段0：8， 在蔡再懃的三分命中和屢次突破下漸入佳境。沙特阿拉伯擁有身高2.13米的中鋒穆罕默德，在籃下有絕對優勢，加上今仗港隊中最高的卜聿揚因病缺陣，只剩惠龍兒鎮守，禁區成為重災區。

【杭州直擊】葉耀邦亦打出「雙雙」數據。（袁志浩攝）

港隊以「3-2」 防守重點保護內線，但沙特阿拉伯外圍亦有建樹，兩隊距離一直保持雙位數分差，下半場更一度被拉開至30分。可是，港隊反而未有慌張，反而不斷嘗試造出攻勢，當中小將們如梁嘉顯手感回溫，全場射入5球三分，葉耀邦亦打出「雙雙」數據：11分和11籃板。儘管今場港隊仍以72：95敗陣，未能再下一城追平隊史，但小將們的突出表現，大概是成為港隊接班人的前奏。