杭州亞運．足球｜日媒稱港足晉級有運氣加持　進步與混血兵有關

杭州亞運男足四強，港隊將會在今（4日）晚6時鬥日本，爭入決賽。

日本傳媒賽前介紹港隊這支首次打入亞運四強的黑馬，有日媒認為港隊得到「奇妙恩惠」，分組賽未開波已肯定出線，減輕球員身心的消耗。另有日媒分析，港隊飛躍進步背後，原因是混血球員及歸化兵，並舉出安永佳、趙聡悟及簡嘉亨為例子。



《激坂（ゲキサカ）》今日撰文介紹港隊。（網上截圖）

日本足球媒體《激坂（ゲキサカ）》今日發文介紹港隊，標題指港隊擊敗了強敵伊朗，並提到港隊在晉級途中得到「（奇妙な恩恵）」。

文章提到，港隊是今屆賽事的最大驚喜，對伊朗的勝仗更加令人震驚，當8強日本對朝鮮的觀眾得悉港隊贏伊朗的賽果時，也感到驚愕。文章認為港隊得益於賽制及中國球迷的支持。港隊在分組賽被列入C組，本身要跟烏茲別克、敍利亞及阿富汗爭兩席出線席位，但敍利亞及阿富汗在亞運前突然退賽，令港隊及烏茲別克未開波先晉級。

在16強，港足以1：0小勝巴勒斯坦晉級。（袁志浩攝）

賽會更改賽制，讓港隊及烏茲別克踢兩場比賽，以決定首、次名晉級。大部分小組球隊就要在分組賽踢3場比賽，爭取出線席位。港隊兩戰烏茲別克皆告負，分別輸0：1及1：2。

在八強，港足以1：0氣走伊朗，歷史性殺入亞運四強。（袁志浩攝）

文章認為港隊在分組賽類似踢了兩場友誼賽，可以在避免消耗之下，以最完整的隊伍參加淘汰賽。該媒體認為這對港隊在淘汰賽的表現有正面影響。在16強，港隊靠安永佳入波贏巴勒斯坦1：0，到8強就由潘沛軒制勝，同樣以1：0得勝，淘汰伊朗。

另一間日本足球媒體《Football Zone》今早亦發文，介紹港隊這支黑馬。首先，他們提出與《激坂（ゲキサカ）》一樣的觀點，港隊在分組賽得到幸運之神的祝福，兩負烏茲別克也能晉級。

《Football Zone》就提到港隊有混血球員。（網上截圖）

《Football Zone》的文章標題提到，港隊飛躍進步的背後有混血及入籍球員。文章點名3人，首先是對巴勒斯坦射入唯一入球的安永佳，指他的爸爸是新西蘭人，他擁有新西蘭護照，曾在北美洲成長，現在中甲的廣西平果哈嘹效力。

安永佳是港足的前線主力。（袁志浩攝）

文章還提到趙聡悟及簡嘉亨，指前者有日本血統，來自大阪，至於簡嘉亨則有巴基斯坦血統。文章認為，混血及入籍球員增加，可能是港隊進步的原因。

港隊前鋒簡嘉亨。（資料圖片）

雖然日媒提到的安永佳、趙聡悟及簡嘉亨確有外籍血統，但他們並非長大及成名後才入籍香港，他們都在香港成長以及接受青訓。安永佳及趙聡悟都踢過傑志青年軍，而簡嘉亨則出身自東方青年軍及All Black FC。