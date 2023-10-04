杭州亞運直擊｜香港女子接力隊頭段緊咬中國　冀同一陣容再破港績

由短跑好手梁筠宜、陳佩琪、李紫桃和江俊淇組成的香港女子接力隊，周二晚（3日）在杭州亞運女子4x100米接力決賽跑出45.24秒，得到第四名，惟未能刷新四人在6月合力寫下的香港紀錄。

以0.07秒與紀錄擦身而過，梁筠宜信心滿滿：「我們好夾，大口氣地說，一定是這個組合再破我們的香港紀錄」。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



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杭州亞運．田徑︱港隊第一棒陳佩琪較第8線中國隊更快交棒予隊友梁筠宜。（葉詩敏攝）

直入決賽的香港女子接力隊，周二晚在女子4x100米接力決賽第9線出賽，棒次依序為陳佩琪、梁筠宜、李紫桃和江俊淇。四人在6月時曾在全國田徑冠軍賽跑出45.17秒，打破塵封12年的香港紀錄。

鳴槍後，陳佩琪即領先第8線的中國隊交棒予梁筠宜，後者接棒後快過中國隊跑前，惟在第三棒交接後被其他對手力追，最終在巴林隊犯規被取消資格下，以45.24秒由第5獲提升上第4名。

杭州亞運．田徑︱香港女子4x100米接力隊成員：（右起）：陳佩琪、梁筠宜、李紫桃、江俊淇。（葉詩敏攝）

李紫桃在江俊淇衝線後上前擁抱，哭成淚人，她指心情百感交集，「跑完今晚完成亞運，不捨這舞台，自己表現好大進步空間，好可惜，交接不太順利」。

第一棒的陳佩琪坦言目標不止是突破45.17秒港績，「我們的目標不止香港紀錄，更想跑入44.80秒，大家都有能力做到」。

杭州亞運．田徑︱李紫桃在江俊淇衝線後上前擁抱，哭成淚人。（葉詩敏攝）

「頭兩棒咬實中國隊」

身旁的梁筠宜認為，四人表現不能以成績定奪，「已經好好，頭兩棒咬實中國隊」。四人在6月亞錦賽前才組成接力隊，即在6月末的全國田徑冠軍賽刷新港績，「每人強項好夾，期待下場接力比賽，可大口氣地說，一定是這個組合再破我們的香港紀錄」。

四人笑言今個賽季很漫長，「解放喇，可放鬆心情，8個月好緊張。」梁筠宜說，「我們會努力再入接力隊，做出更好的香港紀錄」。