杭州亞運︱台灣乒乓球教父莊智淵為爭牌忍痛刪Game　42歲仍未言退

撰文：吳慕兒
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台灣乒乓球長青樹莊智淵已經42歲，這位寶島「乒乓教父」戰鬥力依然，乒乓球男子雙打八強夥拍年輕20歲的林昀儒，面對中國組合梁靖崑／林高遠，落後兩局絕境下連追三局史詩式反勝。連同男子團體項目，今屆收穫兩面銅牌。
佳績背後，莊智淵分享他為今屆亞運作出犧牲——把沉迷中的手機遊戲《傳說對決》刪除了。

杭州亞運．乒乓球︱莊智淵（右）夥拍年輕20歲的林昀儒（左），8強神奇反勝中國組合一刻。（新華社）

莊智淵這名字，大家可能細細個已經聽過，由1998年初戰曼谷亞運，到今屆杭州亞運，已經是他第七度在這個舞台揮灑汗水。他戰績輝煌，七屆亞運，六屆有牌落袋，總共獲得1銀10銅，只得2010年廣州亞運一屆未能踏上頒獎台。

今屆先後在男子團體和男子雙打摘銅，男雙八強戰神奇反勝中國組合一幕，實在激動人心，在台灣再次掀起這位「乒乓教父」熱潮。對今屆表現，他給自己8.2分，向當地媒體表示，「我不太在意是否奪牌或最終成績，比較重視比賽內容，與自己的狀態，還會檢視細節，本屆的表現還算不錯。」兩面銅牌並非手到拿來，背後經歷一大「犧牲」。

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杭州亞運．乒乓球︱莊智淵今爭佳績忍痛暫時刪Game。（新華社）

莊智淵原來不止愛乒乓球，亦愛打機，他喜愛玩手機遊戲《傳說對決》，為集中精神戰亞運，連Game也刪除了：「玩了會停不下來，為了不受影響，只好暫時刪除，把注意力放在比賽上。」

莊智淵42歲，男雙拍檔林昀儒只得22歲，大家都很好奇，到底年齡相差一大截的他們，有沒有代溝？平常閒聊到底有沒有話題或有什麼話題？他說跟林昀儒話題不少，大都是男生們熱愛的車、打機和時事，「年齡雖有段落差，但相處沒有隔閡。」他說因為開設乒乓球學校的關係，平常已習慣跟年輕人相處，與年輕拍檔溝通不成問題。

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七戰亞運過後，再被問到退休問題，莊智淵稱：「之前東京奧運結束後也曾說要退休，但目前狀態還能打，所以就繼續打下去，未來的事情就到時候再說。」他已經五度披上奧運戰袍，如明年出戰巴黎奧運，將會是他第六度出征。

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