杭州亞運︱中國女足半場失4球　最強陣容不敵日本「青年軍」捱批

中國女足已經連續5屆亞運失落金牌，作為亞洲女足強國，鏗鏘玫瑰當然希望今屆趁主場之利，力爭金牌。

然而準決賽遇上基本上僅派出「青年軍」陣容的日本，王霜、王姍姍領軍的中國竟在半場落後1：4。即使下半場力追至3：4，最終仍然敗陣，再次失落金牌，有內地媒體批評中國隊「輕敵」，中國女足主教練水慶霞對半場賽果感意外，認為是「分組賽對手給予球隊壓力不足」。



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杭州亞運．女子足球︱日本隊慶祝的畫面，準決賽對中國一仗上半場已出現了四次。（杭州亞運共享圖片）

杭州亞運．足球｜香港隊4強對日本：電視直播、賽制及球員介紹

日本小將給中國女足震撼課

鏗鏘玫瑰實力曾為亞洲頂尖，1990年北京亞運首次引入女足比賽起，首三屆金牌皆由中國奪得，惟球隊之後進入低潮，其後5屆賽事，朝鮮贏得三屆，日本贏得兩屆。日本女足勝在技術細膩，組織力強，中國隊則以身材優勝，去年亞洲盃四強，中日女足加時踢成2：2，互射十二碼中國晉級，決賽擊敗韓國第九度捧盃，兩國實力應在伯仲之間。

今屆亞運中國隊精銳盡出，隊長王姍姍，王霜、楊莉娜、姚偉、朱鈺等主力成員全數在陣，反觀日本隊僅派出平均年齡不足22歲的小將。由於歐洲各地女子足球聯賽已經開季，長野風花、長谷川唯、植木理子、田中美男、宮澤日向、南萌華等一眾2023女子世界盃主力全數缺陣。21個成員之中，只有千葉玲海菜一人為今屆世界盃成員，陣中不是在國內球會效力的二線球員，便是小將，當中16人在今屆亞運前從未代表大國腳，7人為U20成員。

準決賽對中國的正選陣中當中，4人不到20歲，包括19歲的天野紗、18歲的谷川萌萌子、18歲的小山史乃觀和17歲的古賀塔子。帶領的主教練也不是日本女足主帥池田太，而是U19女足主教練狩野倫久。

杭州亞運．女子足球︱日本隊正選之中4人不足20歲，18歲的谷川萌萌子攻入2：1再次超前一球。（杭州亞運共享圖片）

意想不到的是，這隊夾雜小將和二線球員的日本隊，12分鐘便由中嶋淑乃開紀錄，汪琳琳為中國扳平後，18歲的谷川萌萌子助日本再次超前，繼而由千葉玲海菜和17歲的古賀塔子各入一球，半場遙遙領前4：1。

日本眼見戰情輕鬆，半場已收起塩越柚歩、千葉玲海菜。中國隊下半場展示韌力，由張琳艷、楊莉娜各入一球追成3：4，惟在優勢之中終未能扳平，再次與金牌無緣，只能與另一場四強0：8大敗予朝鮮的烏茲別克爭銅牌。

杭州亞運．女子足球︱中國下半場連追兩球，仍是不敵日本。（杭州亞運共享圖片）

水慶霞：半場比數是意料之外

中國女足主教練水慶霞賽後承認責任：「很遺憾沒有取得勝利，對我個人來說有很大的責任」，她感謝球員打出拼搏精神、永不放棄，「但足球比賽就是這樣，某個細節沒有做好，就會有不好的結果。」

對於半場落後1：4是她意料之外：「上半場這個比分從我來說，也沒有想到，足球比賽就是有一些變化，關鍵是攻守轉換中心態也有些着急，打得有點緊，導致跑不動，下半場心態調整後就好了很多。」她認為，分組賽對手給予球隊壓力不足，亦是原因之一，同時讚揚對手表現，「日本隊確實打出了整體的傳接球，很多地方值得我們學習。」對於中日差距，「從比分來看只差一點，實際內容來看，希望通過比賽真正體會和改變一些東西，這麼一點點的差距，其實能說明很多問題。」

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「中國女足為輕敵付出慘痛代價」

由於日本女足只派出青年軍加二線兵的組合應戰，中國女足即使下半場力追至僅負一球，精神可嘉，依然難逃國內媒體的猛烈批評，尤其是上半場的表現。日本正選陣容大部分為年輕球員，4人更不足20歲，搜狐體育記者裴力點出，「這樣的年輕陣容無疑是中國女足產生『輕敵』思想的本源所在」。

日本隊即使僅派二線兵出戰，她們在今屆賽事實力依然超班，分組賽到8強全部大炒對手，包括先後以8：0勝孟加拉和尼泊爾，7：0勝越南，8強再以8：1挫世界盃分子菲律賓，4場比賽加起來攻入31球，攻力非常恐怖。中國隊也曾16：0大數蒙古，6：0勝烏茲別克，或許這讓她們變得冒險，不如以往對日本時那樣專心打防守反擊，而是主動出擊跟日本對攻，結果正如裴力所言：「中國隊也為自己的輕敵付出了慘痛的代價」。