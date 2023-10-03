杭州亞運．直擊｜鍾慧欣黃沅嵐失落亞運不言棄　保持信念追求更高

香港跳高女將鍾慧欣與黃沅嵐今晚（3日）在亞運跳高決賽登場，二人分別以1.8米和1.75米列第5和第7，無緣突破個人最佳成績。她們先後走入採訪區均哭成淚人，失望的淚水，因為一直相信自己可以更好。



杭州亞運．田徑︱香港跳高女將鍾慧欣在跳高決賽登場，以1.8米米列第5，無緣突破個人最佳成績。（葉詩敏攝）

25歲的鍾慧欣（Phoebe）曾在5月跳出個人最佳1.84米，今晚在亞運跳高決賽，輕鬆跳過1.75米後，在第二跳才跳過1.80米，其後三次挑戰1.83米均未能成功，總成績列第五位。

另一港將黃沅嵐則在首跳跳出季度最佳的1.75米，惟未能成功挑戰1.8米，終以第7名完成今屆亞運。

鍾慧欣直言失望，在採訪區哭成淚人的她說：「4年才一次（亞運會），不擔保下屆仍可以參加。難得有能力，狀態都好好，發揮卻不穩定，錯過了機會」。她在今季經歷腳傷後調整步點，因練全程不夠，影響穩定性，連續在亞錦賽、世大運和亞運會三個大賽均未能發揮水準。

「開頭是傷患，現在是練習不夠所以不穩定，好揼心，是自己發揮不穩定，少少藉口都冇。」初戰亞運，她卻沒有太大緊張感，「因知道自己有能力跟上去」，她一再重覆道：「把握不到今次機會，真的很失落」。

縱然未能突破個人最佳1.84米，她對今季表現其實感滿意，「撇除拗柴這件事之外，我覺得自己做得幾好，成績一直上升，今次跳到1.80米，雖然不是很彪炳，但都算是在香港跳高女運動員中比較好的成績。」

今晚以1.8米止步，但這組數字甚至個人最佳的1.84米並不是她的極限，「冇，仲有好多喺度」，她堅定說。

杭州亞運．田徑︱香港跳高女將黃沅嵐以1.75米列第7。（葉詩敏攝）

另一女將黃沅嵐亦相信自己一定能突破1.8米大關，今晚她在首跳以1.75米寫下今季最佳（個人最佳1.79米），惟之後未能跳過1.8米，「知道自己有能力上1.8，好開心第一跳已經1.75 米今季最佳，我想講一邊做老師一邊練習好攰，但我覺得好值得呀」，她眼泛淚光笑道。

由港島下班返回中文大學練習，她笑言「練練下有時企喺度都想瞓覺」，「覺得好值得，可以鼓勵到我的學生，學校同學生都好支持我」。

「畀多次機會我一定做到（1.8米），下個目標是衝破1.8，甚至是很多年前定下的1.81米」。

把今晚的失望和淚水轉化成動力，保持信念追求更高目標，就是我們的香港跳遠女將。