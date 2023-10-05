杭州亞運10月5日總結｜港隊陳善鈺添銀劉慕裳摘銅　獎牌榜列第12

杭州亞運2023第12天（10月5日），香港隊增添1銀1銅。劉慕裳出戰空手道女子個人形，奪得銅牌；壁球陳善鈺於女單決賽激戰五局負2：3，為港隊添一銅。

暫時獎牌數字，港隊累積7金16銀29銅，共52面獎牌。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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壁球女單決賽，陳善鈺鬥馬來西亞的施維辛加莉激戰五局，決勝局「刁時」連失兩分落敗，輸局數2：3，奪得銀牌。（了解更多：陳善鈺與大馬勁敵激戰五局 刁時落敗女單摘銀）

杭州亞運：陳善鈺與大馬勁敵激戰五局，刁時始落敗，於女單摘銀。(趙子晉攝)

陳善鈺在杭州亞運壁球女子團體決賽飲恨後，重新出發，在女單決賽殺入決賽，與馬來西亞球手Sivasangari Subramaniam爭金，這名港將曾經在決勝局領先8：4，可惜最終未能笑到最後，最終飲恨摘銀。陳善鈺未能登上頒獎台最高一級，難免有點失望，但她直言這是一次寶貴的經驗。（了解更多：陳善鈺決賽好局下飲恨 賺到比銀牌更寶貴的經驗）

陳善鈺

空手道男、女子個人形，需先由首輪分組賽出線，若進入次輪，則首名進入金牌戰，第2及第3名入銅牌戰。

男隊鄭子文在分組賽首輪使出敖漢大（Ohan Dai）取得40.4分，小組排第3出線次輪爭入金牌戰。他在次輪以八步連上陣，取得40.5分，小組排第2名，打入稍後的銅牌戰。但他於銅牌戰落敗，與獎牌緣慳一面。（了解更多：鄭子文亞運告別作 相隨9年闖銅牌戰失牌仍無憾）

空手道個人形：鄭子文。（林靄怡攝）

劉慕裳於分組賽首輪以一百零八手獲41.7分，同組日本名將清水希容同樣以一百零八手出戰，獲得42.6分。兩人順利打入第二輪，劉慕裳的八步連得到42.8分，不敵以北谷屋良公相君取得43.3分的清水。雖然劉慕裳的分數在鄰組足以以兩分之差排第一，惟跟整體最高分的清水同組下只能屈居第二，無緣金牌。她在銅牌戰鬥菲律賓選手，輕鬆勝出，連續兩屆奪得銅牌。（了解更多：劉慕裳無緣金牌難掩失望 月內緊接衝擊世界冠軍）

杭州亞運：劉慕裳奪得女子個人形銅牌。（林靄怡攝）

羽毛球混雙，港隊謝影雪帶病，今日堅持與鄧俊文上陣，於混雙半準決賽世界排名第二、日本「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗。結果鄧謝配兩局都僅敗，未能繼上屆摘銀後再獲獎牌，而香港羽毛球隊自2002年釜山亞運起，連續五屆有獎牌落袋的走勢亦告終。（了解更多：謝影雪帶病堅持完賽 或告別亞運：感動見拍檔成長）

杭州亞運羽毛球賽：香港組合鄧俊文／謝影雪出戰混雙8強。（袁志浩攝）

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至179金99銀55銅共333面獎牌在榜首領放。日本則以44金54銀60銅總數共158面獎牌，穩守第二位；韓國則取得33金47銀77銅共157面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲52面獎牌）

7金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

單車 楊倩玉 女子個人公路賽 金

16銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

壁球 陳善鈺 陳善鈺 女子單打 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

29銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

壁球 李嘉兒、黃祉謙 混合雙打 銅

壁球 何子樂 女子單打 銅

壁球 梁子軒 男子單打 銅

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅

三項鐵人 黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂 混合接力賽 銅

乒乓球 黃鎮廷 男子單打 銅

田徑 俞雅欣 女子跳遠 銅

橋牌 顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍 女子團體 銅

空手道 劉慕裳 女子個人形 銅

