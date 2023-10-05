杭州亞運10月5日總結｜港隊陳善鈺添銀劉慕裳摘銅　獎牌榜列第12

撰文：陳智深
出版：更新：

杭州亞運2023第12天（10月5日），香港隊增添1銀1銅。劉慕裳出戰空手道女子個人形，奪得銅牌；壁球陳善鈺於女單決賽激戰五局負2：3，為港隊添一銅。
暫時獎牌數字，港隊累積7金16銀29銅，共52面獎牌。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播　香港隊比賽日期及時間

壁球女單決賽，陳善鈺鬥馬來西亞的施維辛加莉激戰五局，決勝局「刁時」連失兩分落敗，輸局數2：3，奪得銀牌。（了解更多：陳善鈺與大馬勁敵激戰五局　刁時落敗女單摘銀

杭州亞運：陳善鈺與大馬勁敵激戰五局，刁時始落敗，於女單摘銀。(趙子晉攝)

陳善鈺在杭州亞運壁球女子團體決賽飲恨後，重新出發，在女單決賽殺入決賽，與馬來西亞球手Sivasangari Subramaniam爭金，這名港將曾經在決勝局領先8：4，可惜最終未能笑到最後，最終飲恨摘銀。陳善鈺未能登上頒獎台最高一級，難免有點失望，但她直言這是一次寶貴的經驗。（了解更多：陳善鈺決賽好局下飲恨　賺到比銀牌更寶貴的經驗

陳善鈺

空手道男、女子個人形，需先由首輪分組賽出線，若進入次輪，則首名進入金牌戰，第2及第3名入銅牌戰。

男隊鄭子文在分組賽首輪使出敖漢大（Ohan Dai）取得40.4分，小組排第3出線次輪爭入金牌戰。他在次輪以八步連上陣，取得40.5分，小組排第2名，打入稍後的銅牌戰。但他於銅牌戰落敗，與獎牌緣慳一面。（了解更多：鄭子文亞運告別作　相隨9年闖銅牌戰失牌仍無憾

空手道個人形：鄭子文。（林靄怡攝）

劉慕裳於分組賽首輪以一百零八手獲41.7分，同組日本名將清水希容同樣以一百零八手出戰，獲得42.6分。兩人順利打入第二輪，劉慕裳的八步連得到42.8分，不敵以北谷屋良公相君取得43.3分的清水。雖然劉慕裳的分數在鄰組足以以兩分之差排第一，惟跟整體最高分的清水同組下只能屈居第二，無緣金牌。她在銅牌戰鬥菲律賓選手，輕鬆勝出，連續兩屆奪得銅牌。（了解更多：劉慕裳無緣金牌難掩失望　月內緊接衝擊世界冠軍

杭州亞運：劉慕裳奪得女子個人形銅牌。（林靄怡攝）

羽毛球混雙，港隊謝影雪帶病，今日堅持與鄧俊文上陣，於混雙半準決賽世界排名第二、日本「東渡組合」渡邊勇大／東野有紗。結果鄧謝配兩局都僅敗，未能繼上屆摘銀後再獲獎牌，而香港羽毛球隊自2002年釜山亞運起，連續五屆有獎牌落袋的走勢亦告終。（了解更多：謝影雪帶病堅持完賽　或告別亞運：感動見拍檔成長

杭州亞運羽毛球賽：香港組合鄧俊文／謝影雪出戰混雙8強。（袁志浩攝）

獎牌榜中日韓穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至179金99銀55銅共333面獎牌在榜首領放。日本則以44金54銀60銅總數共158面獎牌，穩守第二位；韓國則取得33金47銀77銅共157面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲52面獎牌）
7金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
高爾夫球　許龍一　男子個人賽　金
單車　楊倩玉　女子個人公路賽　金
16銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
單車　李思穎、楊倩玉　女子麥迪遜賽　銀
單車　梁嘉儒　男子全能賽　銀
單車　李思穎　女子全能賽　銀
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽　銀
壁球　陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒　女子團體　銀
壁球　陳善鈺　陳善鈺　女子單打　銀
電競　陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林　《夢三國2》　銀　
29銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
劍擊　陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名　女子花劍團體　銅
劍擊　何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯　男子重劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅
單車　劉允祐　男子個人公路計時賽　銅
壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅
壁球　李嘉兒、黃祉謙　混合雙打　銅　
壁球　何子樂　女子單打　銅
壁球　梁子軒　男子單打　銅
高爾夫球　許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒　男子團體賽　銅
象棋　林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰　混合團體賽　銅
三項鐵人　黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂　混合接力賽　銅
乒乓球　黃鎮廷　男子單打　銅
田徑　俞雅欣　女子跳遠　銅
橋牌　顧可容、陳佩怡、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍　女子團體　銅
空手道　劉慕裳　女子個人形　銅

杭州亞運
杭州亞運會2023
亞運會
羽毛球
謝影雪
鄧俊文
劉慕裳
劉慕裳
空手道
空手道
空手道
壁球
香港運動員