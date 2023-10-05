杭州亞運直擊｜陳善鈺決賽好局下飲恨　賺到比銀牌更寶貴的經驗

陳善鈺在杭州亞運壁球女子團體決賽飲恨後，重新出發，在女單決賽殺入決賽，與馬來西亞球手Sivasangari Subramaniam爭金，這名港將曾經在決勝局領先8：4，可惜最終未能笑到最後，最終飲恨摘銀。陳善鈺未能登上頒獎台最高一級，難免有點失望，但她直言這是一次寶貴的經驗。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



陳善鈺在壁球女單4強淘汰隊友何子樂，決賽與馬來西亞球手施維辛加莉（Sivasangari Subramaniam）碰頭，兩人上演今年亞錦賽決賽翻版，陳善鈺當時以局數3：2險勝，首度成為亞洲冠軍。

杭州亞運直擊｜陳善鈺與大馬勁敵激戰五局 刁時落敗女單摘銀

杭州亞運直擊︱壁球女團飲恨淚灑賽場 三位女生的不甘與自責

杭州亞運：陳善鈺與大馬勁敵激戰五局，刁時始落敗，於女單摘銀。(趙子晉攝)

今仗戰情激烈，陳善鈺首局以9：7先下一城，次局亦曾領先9：7，惜被對手力追至「刁時」，並以13：15輸次局。第三局同樣戰至「刁時」，陳善鈺以12：10拿下該局，距離奪金只差一局。

陳善鈺。（資料圖片；袁志浩攝）

施維辛加莉在第四局中段打出一段4：1的攻勢，並以11：9將局數追平。陳善鈺在決勝局曾領先8：4，惟她未能將大好形勢轉化為勝仗，被對手收復失地，再度戰至「刁時」，陳連失2分，最終以局數2：3飲恨，與金牌擦身而過。

陳善鈺與金牌這麼近、那麼遠，大好形勢時操之過急，除了想贏，亦有外在因素所影響，「（決勝局）領先8：4時好想贏，但我知道不可以心急，所以我嘗試令自己冷靜下來，當我連輸兩分後，加上球證的執法標準同平時有所不同，我知道不可以被影響，但都是受影響了。」

杭州亞運壁球女單決賽，陳善鈺惡鬥馬來西亞的施維辛加莉。（趙子晉攝）

雖然陳善鈺失落金牌，但對她的壁球生涯是得多於失，「即使銀牌是有點失望，但我在個人賽整體打得不錯，就算決賽落敗，我認為自己在壓力下仍然發揮到水平，只是在臨場處理上不及對手般聰明，知道裁判的尺度如何，這一點是我需要累積更多的地方。今屆亞運是一次很好的經驗，不論團體或個人，我學習到不能專注在勝負，而是打好每一球。」

杭州亞運：港隊陳善鈺於女單決賽激戰下落敗。(趙子晉攝)

港隊總教練鄭培德大讚陳善鈺今仗表現，只是結果未如人意，「她（陳善鈺）今仗打得好好，十分接近勝利，即使結果上有點失望，但我非常滿意她的表現，今仗雙方的機會均等，大家都有機會取勝。」港隊壁球今屆以2銀4銅結束杭州亞運，鄭培德表示超出賽前預料的5塊獎牌，若然有金牌就更加好。