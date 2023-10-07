前曼聯領隊費格遜妻子嘉菲去世享年84歲　曼聯對賓福特臂纏黑紗

撰文：顏銘輝
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前曼聯領隊費格遜的太太嘉菲（Cathy Ferguson）前日逝世，享年84歲。曼聯發聲明哀悼，向費格遜及其家人送上慰問，表示嘉菲是費格遜生涯的支柱；在周六對賓福特的英超聯賽，曼聯球員會臂纏黑紗。

費格遜家族昨日下午發聲明，宣布費格遜的太太嘉菲在前日去世，享年84歲。現年81歲的費格遜在1966年與嘉菲結婚，至今57年。兩人育有3名兒子、12名孫兒以及1名曾孫。

曼聯發聲明，全體員工向費格遜及其家人送上誠摯的哀悼。曼聯稱嘉菲是費格遜生涯的支柱。為表尊重，曼聯球員會在周六對賓福特的英超臂纏黑紗。曼城及阿仙奴也在社交網站哀悼。

在1964年，費格遜伉儷相遇，在格拉斯哥的一間打字機工廠打工時認識，兩年後結婚。

費格遜考慮過在2002年退休，但嘉菲當時勸他繼續擔任曼聯領隊。費格遜在自傳中提到，嘉菲告訴他：「首先，你的健康好好。第二，我不准你留在家。第三，你還很年輕。」

費格遜工作多11年，至2013年退休。當時費格遜說：「我太太嘉菲一直是我職業生涯的重要人物，如同根基，為我提供穩定及鼓勵。言語不足以表達她對我的重要。」

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