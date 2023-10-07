杭州亞運直擊｜安達臣讚球員竭盡所能　盼港超提高強度助港足進步

港足在亞運足球歷史性取得第4名，雖然在銅牌戰4球不敵烏茲別克，但教練安達臣仍然滿意整屆賽事球員表現。他又展望下周世界盃亞洲區外圍賽，指今次亞運隊將有5至6人會入選「大港腳」，希望球迷繼續支持港隊。

01體育記者 袁志浩 林靄怡 趙子晉 葉詩敏 杭州直擊



安達臣在賽後見記者時表示，「今屆港隊球員已經是竭盡所能，應做的事都已做，4強與銅牌戰令人認清香港與日本和烏茲別克的有距離，其實不算好大差距。兩場賽事上半場與對手都係好接近，勝負細節關鍵就是入球與否出現分野，未來知道有什麼地方要改進。」他續指，港隊現階段未有能力與強隊全場周旋，未能保持90分鐘戰力。他認為港超聯要有更高的強度，本地球圈亦要努力和付出更多，未來才有機會同亞洲頂級球隊交手不落下風。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，港足主帥安達臣賽後滿意球隊整屆表現。（葉詩敏攝）

對於近場都是下半場接連失球，安達臣認為，球隊尚未有足夠能力在如此節奏快和高強度戰況下踢足全場，現時只能夠「頂到半場」，實力距離可能是有所收窄，如果有幸運之神眷顧，或許能一早入波並保持勝果，但如果每場均要應付如此強度，現時香港球員未必能做到。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，港隊主帥安達臣（白衣）與其他職球員上下一心爭取勝利。（林靄怡攝）

被問及港足晉級亞運4強對香港球壇有何幫助，安達臣指，返回更衣室一路上都有好多人支持港隊，而香港足總今次在各方面都有支持，相信對香港足球發展好正面。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，港隊主帥安達臣稱賽事令港隊認清與亞洲強國距離。（林靄怡攝）

他總結整屆亞運賽事，對表現感到滿意，對香港亦是好事，因為取得第4名是歷史性，球隊面對巴勒斯坦和伊朗能夠取勝帶來驚喜，縱使未有能力擊敗所有強隊，但差距收窄了，未來要繼續努力去力爭上游，提升港超實力才有望與亞洲前列競爭。不過對最後兩場落敗有點失望，想贏其中一場亦未能辦到，始終實力有差距。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，港隊主帥安達臣感謝球迷支持。（林靄怡攝）

展望港隊未來工作，安達臣指球隊明天會回港，將立刻投入領軍出戰下周世界盃亞洲區外圍賽對不丹的工作，今次亞運隊當中有5至6名球員將有份入選代表隊對不丹。不過亞運隊球員要先休息幾日，相信會合一眾外流球員下，希望贏波為出線打好基礎。