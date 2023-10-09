杭州亞運直擊︱採訪金牌也不及見證港足入四強　恆常支持更勝熱潮

香港足球代表隊歷史性打入亞運四強，作為專責採訪港足的記者，跟球員同喜同悲，見證他們一路走來、終贏得值得受到的尊重，成為今屆亞運最難忘的回憶。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



本地體育記者的職責，很多時會以「足球」和「雜項」區分，「足球」自成一大項，後者則包括所有非足球類運動，而部份體記在云云項目中，也會有「專項」，比較熟悉該項目、專門負責採訪比賽，甚至跟相關運動員關係密切。

東京奧運，張家朗拿下香港史上第二面金牌；何詩蓓則改寫香港游泳歷史、奪得兩銀。眼見以劍擊與游泳為專項的同事被運動員比賽時的表現牽動情緒、陪伴對方由寂寂無名到家喻戶曉，老實說，身為「足球」記者的我也會羨慕，幻想自己到底何時才有如此機會。

香港足球隊對上一次在大型運動會取得獎牌，是2009年東亞運男足金牌戰。（康文署）

要知道香港足球代表隊對上一次在大型運動會取得獎牌，已要數到2009年的東亞運金牌，當年有幸親身入場見證，但隨着東亞運取消，港足最高成就只是打入東亞足球錦標賽決賽周，或是去年相隔56年再闖亞洲盃決賽周，獎牌、頒獎台，始終是遙不可及。

今屆亞運，新一代港足球員卻告訴我們，原來這並非不可能。雖然最終與獎牌擦身而過，但港隊在亞運能打銅牌戰這回事，若賽前跟別人說十萬次，也不會有人相信；即使是港隊打入四強後翌日醒來，仍教人難以置信。

即使是孫銘謙、胡晉銘這些平日予人感覺冷靜平穩的球員，都難掩晉級的興奮。（袁志浩攝）

贏回值得的尊重

比起採訪其他運動員奪金的興奮，港足讓人更震撼，因為我知道，他們經歷了許多。部份球員上月初才剛經歷了近年來最大的低谷——在23歲以下亞洲盃外圍賽負烏茲別克0：10。

在香港，說起本地足球，外界總想起連串負面消息，多於球員創下各種成績，甚至即使有球員取得成就，亦會因昔日醜聞或當下的低潮而被否定努力。縱使成績不比其他項目來得耀眼，球員卻承受着更嚴格的要求跟批評，可想而之，他們當時受到多少的攻擊、責罵。

但他們依然相信自己。

安永佳用表現回應惡意批評。（袁志浩攝）

像是外流中甲的安永佳，雖然在內地聯賽頻頻入波，在港隊卻身陷入球荒，被貶得一文不值；對巴勒斯坦的奠勝球，卻讓不少網民笑言要撰寫「道歉信」。這位往日表現平靜的前鋒，賽後也罕有發聲回應，說自己值得受尊重。

多場勇救險救、被封最大功臣的守門員謝家榮，與及對伊朗入波的潘沛軒，其實早前都曾捲入醉酒風波，一度被禁代表香港一年。

謝家榮今屆亞運打出名堂，不論是香港或內地球迷都對他讚賞有加。（袁志浩攝）

曾經被戲喻為「醉街門將」，最後用表現、用實力說明自己知錯能改，毫無疑問當上我們心目中今屆的「最佳門將」，他在銅牌戰後聲淚俱下的一番話，更是打動了無數在電視機前的球迷。

「沒能拿到銅牌回香港，好可惜，要說對不起，我們去報答大家的支持，可惜還是差半步。」

要說對不起的，肯定不會是球員，也許是那些曾經冷嘲熱諷的球迷，或是謝家榮也提及、有能力改善本地足球環境的持份者。

杭州觀眾對港隊熱情非常，不論輸贏。在球隊繞場一周時反應都相當熱烈。（袁志浩攝）

今次在杭州的每一場港足比賽，都有至少數千名球迷入場，他們仿如一張「白紙」，不懂香港球員名字、不清楚港隊踢法，但仍然能全場無間斷為港隊打氣，只是把球大腳踢上前場，他們就會起哄。

他們只關注港隊場上表現，謝家榮等球員因而「圈粉」，獲得高人氣，完場後球迷都熱情地爭相索取簽名，讓球迷真真正正地取回他們值得的「尊重」。

謝家榮十分受內地球迷歡迎。（袁志浩攝）

熱潮總會散去 需要的是恆常支持

其實球員渴望得到的很簡單——比起所謂的熱潮，更需要的是無條件支持。

雖然港隊掀起一股其他項目也未能帶起的熱潮，戲院、商場、馬場辦電視直播，聚集球迷一起為港足加油，但其實同類事情過去發生不止一次，東亞運、港中大戰等，熱潮總有褪去的一天。更直接的，是到現場打氣、跟他們見面，一個簡單的擊掌、已經傳遞到足夠的力量。

李毅凱是今屆另一位再次證明自己的球員，他在擊敗伊朗後上前跟記者擊掌，分享喜悅。（袁志浩攝）

在香港，熱愛本地文化者雖眾，睇波人口亦不少，把兩者「加」起來，熱愛看本地足球的人卻有限。他們一邊罵球證執法不公、一邊看英超；寧願買昂貴機票到英國「朝聖」，甚至花兩百元睇戲，也不願看一場港足比賽，嫌棄香港球員實力差。

既然大家可以無條件支持一間距離香港逾萬公里的球會，為何也不撐這班土生土長的自己人？況且他們今次也證明，港隊是有能力跟日本、韓國跟烏茲別克一戰。

港隊神奇之旅告終，跟亞洲列強的差距仍然明顯，一切歸於平淡後，才是對球員的考驗。（袁志浩攝）

希望今次亞運旅程後，藉着傳媒記錄下來的每段回憶，球員能記下如此難忘的時刻，重新出發，好好走餘下的足球路。入行七年，算是見證新一代的球員長大，能夠親身採訪這數場比賽，説不上無憾，但相信會一直回味。