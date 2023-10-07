杭州亞運直擊｜港足3鬥烏茲別克皆負　胡晉銘冀新一代為港爭光

杭州亞運銅牌戰，港足今屆第3度遇上烏茲別克，可惜最終以0：4落敗，與獎牌只差一步，隊長胡晉銘對大敗感到失望。縱然失望都不能絕望，他希望港足今屆的表現，能夠啟發未來的新一代，就如他小時候看到的東亞運金牌一樣。

01體育記者袁志浩、趙子晉、葉詩敏、林藹怡 杭州直擊



港足與烏茲別克彷彿是被命運安排下的一對，因為阿富汗及敍利亞賽前退出，港隊在特別安排下兩鬥烏茲別克，分別以0：1及1：2落敗。港隊連挫巴勒斯坦及伊朗，歷史性殺入4強，卻不敵日本，跌落銅牌戰的對手正是烏茲別克，難得地在同一賽事3次遇上同一支球隊。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，胡晉銘帶領球隊進場。（林靄怡攝）

今屆過去兩次交手皆以一球落敗，證明實力差距並非如此遠，今仗港隊卻以0：4不敵烏茲別克。胡晉銘步出探訪區的時候，失望之情盡寫在臉上，這名港足亞運隊隊長坦言：「烏茲別克分組賽都交過手，與他們的實力差距比日本小，賽前都有信心，畢竟這麼難得來到這一步（4強），當然想爭取最好成績，所以經歷兩場大敗都是失望而回。」

胡晉銘指球隊在60分鐘左右的體能就開始下降，需要加強鍛煉。（袁志浩攝）

即使港隊只是與烏茲別克列入同一小組，在9月22日出戰首場分組賽，至今15日內，連踢6場賽事，加上淘汰賽階段場場硬仗，對一眾港將的體能是個極大的挑戰。港隊教練安達臣在記者會上表示，港隊在如此高強度的賽事中，不能維持全場90分鐘。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克半場戰況。（袁志浩攝）

胡晉銘亦有相近的看法，指球隊在體能需要加強，「球迷及觀眾都見到，我們60分鐘左右的體能就開始下降，踢得十分吃力，我們必須改善這一點，才可以與亞洲一線、二線的球隊鬥。」

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克，港隊謝家榮雖屢救險球，但仍在半場前失守。（袁志浩攝）

港足晉身亞運4強，再度掀起一股熱潮，除了香港的隔空支持外，連日在現場都有不少打氣聲音，以普通話高呼「香港隊加油」，但最終同樣以4球大敗予日本及烏茲別克的腳下，胡晉銘直言有負各位的支持，對球迷們感到不好意思。

+ 10

縱然失望，都不能絕望，畢竟亞運男足第4名也是港足歷來的最佳成績，胡晉銘希望今屆的成績可啟發新一代，繼續為港爭光，「今次成績是一支強心針，一共21個國家及地區中，我們以第4完成，我希望今屆亞運就像我小時候看着東亞運奪金牌一樣，讓未來的新一代有動力再創佳績，再度為香港爭光。」