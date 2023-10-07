杭州亞運直擊︱李毅凱從被質疑到自證身價　「不能放棄自己」

29歲的李毅凱是杭州亞運香港男子足球隊成員中年紀最大的一位，他今年本過得不太順逐，但把握別人留下的機會，讓自己的名字再度被港隊教練及大眾記住，「我不想後悔，也不能放棄自己。」

01體育記者袁志浩 杭州直擊



「頂得好辛苦......」港隊亞運由分組賽至銅牌戰的6場比賽，以「超齡球員」身份出戰的李毅凱全數正選披甲。雖然港隊今日大敗予烏茲別克，但每一記失球，李毅凱都依然肉緊，繼續提點隊友。

杭州亞運：港足在亞運賽程密集，李毅凱的大腿也未及回復。（袁志浩攝）

這位後衛完場後在場邊情緒低落，要由守門員教練范俊業安慰。其實他這幾天大腿肌肉回復得不太好，比賽前要食止痛藥頂硬上，開賽早段已一度倒地接受治療，但結果仍戰鬥到最後一刻。「帶住這班小朋友去到這一步，已經盡了我最大努力，無法拿到獎牌，當然不開心。」

上一屆亞運，李毅凱就如他口中的「小朋友」一樣，逐步汲取國際賽經驗，靜待上位的機會。如今他第二度參賽，助港隊創造歷史，然而相信大眾更會把榮譽歸於新一代，他也許只是個「過客」，但也沒所謂吧。

杭州亞運：李毅凱今屆以超齡球員身份出戰，表現非常拼搏。（袁志浩攝）

「恭喜他們（適齡球員）歷史性打入四強，這只是個起點，希望他們一起努力，未來擔大旗，為港隊帶來更好成績，下一次，會贏得獎牌。」

李毅凱今年初在中甲南通支雲不獲重用，最終回流港超中游球隊流浪；3月獲香港隊徵召友賽馬來西亞，結果犯錯導致球會失波，從此缺席大港腳決選。但由於梁諾恆、勞烈斯等中超兵無法歸隊，他終入選亞運名單；然而比賽展開之前，有人質疑他能否挑起領軍大樑，他今以表現作最有力的回應。

杭州亞運：男足銅牌戰，香港對烏茲別克半場戰況。（袁志浩攝）

「好多人無份就會放棄，最重要是要準備好，自己不能放棄自己。我今年29歲，不想讓自己後悔，所以每一場都好珍惜，很高興今次令大家認識港足，認識我們。」

港足10月12日便會於主場迎戰不丹，展開世界盃外圍賽首回合賽事。記者問他有沒有信心再獲決選，他報以一個謎之笑容，「（你）過兩天便知道，教練給了我信心，我狀態回來了，希望幫港隊在世盃外有好成績。」昔日的「球霸」依舊有火，但終於用了在對的地方。