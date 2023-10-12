羽毛球︱李晉熙吳芷柔北極公開賽晉8強　鄧謝配女雙楊楊組合止步

3對羽毛球港隊雙打拍檔周四（12日）在北極公開賽（Arctic Open）16強命途各異，女雙組合楊雅婷／楊霈霖以及混雙的謝影雪和鄧俊文先後止步，另一對混雙組合李晉熙、吳芷柔則又一次輕取對手，連挫兩對大馬組合晉身這項超級500級別賽事8強。



女雙組合楊雅婷／楊霈霖在北極公開賽16強止步。（資料圖片／趙子晉攝）

女雙組合楊雅婷／楊霈霖32強與德國的Emma Moszczynski／Stine Küspert激戰近1小時晉級，今日率先登場，面對中國年輕組合羅徐敏／李怡婧，兩局均在初段領前的優勢下被追平，繼而在中後段被中國組合反超前並勝出，比數是14：21、15：21，未能晉級。

杭州亞運期間身體抱恙的謝影雪，夥拍鄧俊文首圈順利以2：0局數擊敗世界排名13位的日本組合金子祐樹／松友美佐紀，今天在16強面對世界排名第9位的賽事5號種子、馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈，以11：21、10：21較大比數落敗。

杭州亞運後羽毛球港將齊赴歐洲，李晉熙/吳芷柔在北極公開賽首圈順利過關。（資料圖片／趙子晉攝）

另一對港隊混雙拍檔李晉熙、吳芷柔隨後出場，他們首圈僅以34分鐘便擊退賽事8號種子、馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，今日遇上另一對馬來西亞組合陳健銘／賴沛君，晉級過程同樣相對輕鬆。

李吳配首局由初段起已一路領放，局初分數拉開至8：2，中段一路保持5、6分優勢，陳健銘／賴沛君追至10：15後便再未得分，港隊拍檔局尾連拿6分先勝一局。

次局李晉熙、吳芷柔以5：1領前後，至中段仍領先2至3分，大馬組合中段一度追成14：14平手，李吳配隨即連拿兩分，關鍵是陳健銘／賴沛君追至15：16之際，李吳配連續3球得分拉開至19：15，並終以21：17再勝一局，終結賽事。今場比賽亦僅用上37分鐘。