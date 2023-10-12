安永佳衝出香港變亞洲代表　破天荒與美斯「同框」為世盃外造勢

港足前鋒安永佳以俊俏的外貌俘虜不少球迷，想不到這名港腳更揚名海外，與美斯﹑艾利臣﹑阿歷斯山齊士等國際球星「同框」，原來是國際足協在社交網站為世界盃外圍賽造勢，引來不少網民留言「We Are Hong Kong」，為今晚出擊的港隊打氣。



港隊挾亞運四強的餘威，今晚（12日）在主場對不丹，上演世界盃外圍賽首圈的賽事，有份出戰杭州亞運的安永佳﹑胡晉銘﹑李毅凱等港腳亦被徵召入伍，而晨曦名宿哥連斯之子﹑效力德丙恩高斯達特的米高（Michael Udebuluzor）同在大軍名單中。

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戰畢杭州亞運後，安永佳隨即跟隨港隊操練，準備對不丹的賽事。（袁志浩攝）

世界盃的社交網站上載一張圖片，為了今輪的世盃外造勢，特意揀選11名將出戰亞洲區及南美洲區世盃外的球員，當作成一張球隊合照，並配上「兩個洲份，一個目標」的字句。港將安永佳正好成為亞洲代表之一，而在他的正前方，正是阿根廷球王美斯，身旁更有利物浦門將﹑巴西國腳艾利臣，費達歷高華維迪﹑路爾斯戴亞斯﹑阿歷斯山齊士及安拿華倫西亞亦在同一相片中。這圖片事關安永佳與美斯。

外表「吸睛」的安永佳衝出國際，破天荒與美斯「同框」，與一眾世界級球星並肩，當然引來社交網站的哄動，廣大球迷隨即瘋傳這張世紀合照，並在貼文中留言，不少球迷立即標籤安永佳，更有球迷留下「We Are Hong Kong」，順道為港隊打氣。

除了安永佳，亦有印尼﹑斯里蘭卡﹑孟加拉及關島的球員成為亞洲代表，就算是一張合成圖，各地球迷紛紛留言，對當地球員與美斯同框表示驚訝及榮幸。