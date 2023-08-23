巴黎聖日耳門不記名投票選隊長　馬昆賀斯擊敗麥巴比當選｜法甲

撰文：顏銘輝
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法國《RMC體育》報道，巴黎聖日耳門球員周二（22日）以不記名方式選隊長，馬昆賀斯（Marquinhos）眾望所歸，繼續戴上隊長臂章，之後3位副隊長按得票排序為丹尼路彭利拿（Danilo Pereira）、派斯奴甘佩比（Presnel Kimpembe）及基利安麥巴比。PSG主帥安歷基明言，他不會欽點隊長，而會將這個決定交給全體球員。

雖然球季已經展開，但PSG之前尚未選定隊長。在上輪聯賽對圖盧茲前，教練安歷基表明將選隊長的責任交給球員，他在上周五的記者會說：「我的做法很簡單。我不會選，由球員去選。他們投票決定誰人去代表他們。我們本身有4位隊長。作為教練，經驗告訴我，選隊長不是我的工作，否則這會是代表教練的隊長。不要這樣的，我希望有一個代表球員的隊長。」

作為球隊其中一位領袖，麥巴比都戴過隊長臂章比賽。（Getty Images）

「我不知道誰是隊長，我相信他們在昨日（上周四）或者今日（周五）投票。當我知道結果，就會向你們交代。」安歷基續說。據《RMC體育》表示，PSG球員在上周五的非正式投票中選出29歲巴西中堅馬昆賀斯，但球隊中有人質疑結果，所以在周二舉行第2次投票，採取不記名方式。

由非正式投票到正式的不記名投票，馬昆賀斯都順利當選，深得人心。（Getty Images）

《RMC體育》報道稱，馬昆賀斯再次當選，之後的得票排序為丹尼路彭利拿、派斯奴甘佩比及麥巴比，後3人會是球隊的副隊長。馬昆賀斯效力PSG 10年，為球會踢過逾400場比賽。當前隊長堤亞高施華在2020年離隊後，馬昆賀斯就被杜慈委任為隊長，之後普捷天奴及加迪亞亦蕭規曹隨。在今季首場聯賽，馬昆賀斯不在正選，由丹尼路彭利拿做隊長；上仗馬昆賀斯復任正選，他就戴回隊長臂章。

雖然麥巴比是法國國家隊隊長，但根據這次投票結果，他相信會是PSG的第3副隊長，排名還在同胞甘佩比之下。

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