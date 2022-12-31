C朗年薪冠絕運動員　拋離第二位10億　7分鐘已賺港人入息中位數

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）到沙特阿拉伯掘金，正式與沙特球會艾納斯（Al-Nassr）簽下兩年合約，據報其年薪高達2億歐元（約16.76億港元）。



究竟C朗的人工高得多誇張？若將其年薪細分，即C朗平均每月賺約1.4億港元、每日人工達459萬港元、每分鐘都有3189港元落袋，即每一秒過去，他都進賬了53港元。

根據政府統計處11月下旬最新公布，撇除外籍家庭傭工後，香港2022年第三季就業人士每月收入中位數為2萬港元；即C朗每過7分鐘，就可比一半港人的月薪賺得多。

C朗拿度正式加盟沙特球會艾納斯（Al-Nassr）（Twitter/alnassrfc_en）

據指，C朗年薪中基本薪酬佔5.86億港元，其餘包括商業合作項目等回報；此外，有沙特媒體更透露，C朗在年薪之外，再獲得1億歐元（約8.38億港元）的簽字費。

C朗這份「肥約」不但冠絕球壇，更創下了體育界新紀錄，令他成為當今年薪最高的運動員。

按《福布斯》估計的2022年全球運動員年薪，墨西哥拳王Canelo Alvarez場內（on-field（in-ring））收入約6.62億港元，比C朗少接近10億。而C朗年薪更接近是美斯的3倍，這位剛為阿根廷拿下世界盃的球星，估計在年薪約5.86億港元；巴西球星尼馬，年薪亦僅約5.48億港元。

C朗最新合約的人工接近美斯的3倍。（Getty Images）

沙特「水喉」勁力驚人，有指C朗並非艾納斯的唯一目標。外國傳媒報道，艾納斯希望羅致沙治奧拉莫斯，希望他能跟前皇馬隊友C朗團聚。這位巴黎聖日耳門中堅的合約，據指今夏便屆滿，到時有機會以自由身到中東搵食。