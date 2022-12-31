C朗轉戰沙特打倒昨天的自己　7年前訪問片熱傳：要有尊嚴地退役

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）正式加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr），預計將在1月5日上演新球會處子戰；他7年前受訪時一句話隨即被瘋傳，成為了他加盟中東球隊的最大諷刺。



多間外國傳媒都曾報道過C朗一直爭取於歐洲落班，並向多間擁有歐聯資格的球會自薦；他在與著名主持人摩根（Piers Morgan）的訪問中，便曾堅持自己仍能於頂級水平中競爭，批評曼聯教練團把他貶落後備。

他當時說：「我仍相信自己可取得很多入球，有足夠能力幫助國家隊及曼聯。」

C朗7年前曾明言自己不會到中東搵食。（Getty Images）

而其實早在2015年，C朗接受《The Jonathan Ross Show》訪問時，曾被問及對自己生涯尾段的預測及看法。當時不少英超球星都轉至美職搵食，前巴塞隆拿中場沙維也到卡塔爾球會艾薩德落班。

C朗卻這樣回應：「我希望在頂級水平完結職業生涯，我希望有尊嚴地、在一間好球會退役。」

「這不代表去美國、卡塔爾或杜拜並不好，只是我不認為自己會這樣做。」

主持Jonathan Ross再問C朗：「你不想去這樣地方嗎？」C朗肯定地答：「不！」

然而C朗打倒了7年前的自己，最終落戶亞洲聯賽，鑑於他即將踏入38歲，很大機會將在沙特掛靴，惟艾納斯跟沙特聯賽跟歐洲有一定差距，難言屬「頂級水平」，令他當年那句話成為最大諷刺。

曾與C朗於曼聯共事的紅魔名宿加利尼維利，認為C朗始終想留在歐洲，只可惜在他跟曼聯鬧翻下，根本沒球會願意收留這位形象下滑且高價的球星。「我感到一絲的悲傷，他最後在頂級水平中打滾，就是在奧脫福了，看來他會在沙特結束生涯。」

至於利物浦名宿加歷查，就認為這是對C朗來說最悲慘的結局，「他退役時，大家記得的就只有那個跟摩根的訪問，還有美斯贏得了世界盃。」