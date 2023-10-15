傳曼聯班主拒終極報價　卡塔爾富商離場　英媒：坦赫格很失望

曼聯賣盤一事一直糾纏不休，盛傳希望全盤收購「紅魔鬼」的卡塔爾富商Jassim bin Hamad al Thani為首的財團，在最新報價被拒後，己決定退出收購；而英國首富拉傑夫（Jim Ratcliffe）欲收購25%股份的計劃，目前似乎較大機會成事。



意大利知名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）在周六深夜透露，自己獲得獨家消息，Jassim bin Hamad向曼聯作出「終極報價」，羅曼奴寫道：「據指報價大約是曼聯市場估值（33億美元）的大約兩倍，計劃當中還有約15億美元的進一步投資，用於新球場計劃、興建新訓練場設施、收購球員、社區計劃等等。」然而Jassim bin Hamad與曼聯班主格拉沙家族再作談判後，報價仍被拒絕，這名卡塔爾富商已決定退出程序。

稍後各大媒體及通訊社也跟進報道，當中路透社指，Jassim bin Hamad已知會格拉沙家族，不會再提高自己的報價，該報價為「高於60億美元」，這令拉傑夫收購25%曼聯股份的計劃更大機會成事，路透社引述消息指，拉傑夫的報價較Jassim bin Hamad更高。

曼聯球迷希望格拉沙能「完全放手」，但似乎暫未能如願。（Getty Images）

天空體育首席記者Kaveh Solhekol指，曼聯主帥坦赫格或因此相當失望：「我知道坦赫格身邊的人本來都期待Jassim bin Hamad收購曼聯，尤其他願意完全清除球會的負債，畢竟這些債務由格拉沙家族在18年前收購曼聯開始，就已加諸在球會身上。坦赫格也期待球會能有更多轉會資金、重建奧脫福球場和卡靈頓訓練場等等。」

Kaveh Solhekol續寫道，曼聯現在身陷更大的未知之中，「若你是利物浦、阿仙奴或車路士球迷，這就是好消息，這意味着曼聯面對更多的不確定性，格拉沙家族不會走。」