足球熱話｜艾迪巴約重提倒戈慶祝　望阿仙奴球迷放下反遭嘲諷

說到艾迪巴約(Emmanuel Adebayor),不知道各位的第一印象會是什麼?

這名「多哥王子」職業生涯大部分時間都在英超度過,他曾效力阿仙奴4季,各項賽事為「兵工廠」上陣超過100場。因此相信不少球迷想到這個名字時,腦海裏第一時間應會浮現他穿着紅白球衣的樣子——以及倒戈入球後狂奔數十米慶祝的「經典」場面。

艾迪巴約日前接受英國《天空體育》訪問,聊起這件曾引來不少槍迷謾罵及痛恨的事情,「我覺得大家可以忘記這件事了。」



39歲的艾迪巴約於今年3月掛靴,他生涯晚年遠赴土耳其及巴拉圭,最終回到家鄉多哥退役。綜觀他整個足球生涯,最令人深刻的莫過於與阿仙奴的恩怨情仇,當年他被視為球隊主力前鋒之一,曾在亨利受傷時肩負起入球重任,亦入選過PFA年度最佳陣容,但卻屢屢被球迷批評把握力不足,最終與這間北倫敦球會不歡而散。

艾迪巴約曾在阿仙奴有過風光日子,但最終與兵工廠不歡而散。(Getty Images)

轉投曼城後,這名多哥前國腳表現不俗,在主場倒戈面對阿仙奴一役更攻破舊東家大門,當時他彷彿一吐烏氣般,狂奔數十米至球場另一端的作客球迷區剷草慶祝,至今仍是英超最經典畫面之一,亦是說到艾迪巴約這個名字時,無法避開的一幕。

「我覺得球迷可以忘記2009年時,我橫越球場(慶祝)這件事了。」艾迪巴約接受英國《天空體育》訪問時表示。「今天我要把話說清楚,我不認為誰能接受有人以唱歌方式來侮辱你的家人,特別是你的父母,我會為我的雙親做任何事。」

他當年特意跑到作客球迷區倒戈慶祝一事,被視為惡意挑釁,阿仙奴的球迷亦紛紛向他投擲雜物及垃圾回應。最後英足總判處艾迪巴約罰款25000鎊及停賽2場,事後他亦有公開道歉,但槍迷當然不會如此輕易便原諒這名他們眼中的「反骨仔」。之後他更輾轉加盟阿仙奴的北倫敦死敵熱刺效力,令「兵工廠」球迷更厭惡。

艾迪巴約這張慶祝照片,是英超歷史上的經典畫面之一。(Getty Images)

「這件事對我來說已經過去了,我也希望他們(阿仙奴球迷)能將它拋諸腦後。我們都很喜歡足球,我希望每個人在電視或社交媒體上看到那次慶祝後都能一笑置之,不放在心上。」艾迪巴約表示這是他希望阿仙奴球迷能做到的事,也期望他們今年能有好運氣。

「我支持阿仙奴」

在訪問中,艾迪巴約提及阿仙奴上季遺憾失冠之事,「上季我們都支持他們(阿仙奴)奪得聯賽冠軍,已非常接近了。在一月、二月的時候,我跟朋友說我希望他們不要開始失分,這在我還效力阿仙奴時便已(經常)發生。」

艾迪巴約提及阿仙奴上季下半段失分之事。(Getty Images)

「我們會在二月前後排名聯賽第1或第2,然後就會有球員受傷或停賽,之後爭冠就會告吹。我們(上季)是一支很出色的球隊,不過仍很年輕,我們需要一名領袖。」艾迪巴約在說後半句時,用的人稱是「我們(We)」。

「雖然當時曼城仍落後數分,不過當我看到他們(阿仙奴)開始失分——我不知道這是不是阿仙奴的一個詛咒,但他們就是如此難以贏得聯賽冠軍。」他續說道。「但很客觀地看,他們上季的表現非常優秀,他們最終獲第2名,且很接近聯賽冠軍。」

艾迪巴約表示當年仍效力阿仙奴時,也多次經歷同樣「詛咒」。(Getty Images)

艾迪巴約又稱讚阿仙奴買入了不少好球員,並特別提到迪格蘭賴斯(Declan Rice),「他們確實有投資以求贏得英超冠軍,並想要在歐聯走得更遠。這是我曾效力的球會,我祝他們好運(I wish them the best of luck)。」

不過艾迪巴約今次剖白心聲,在網上似乎不獲太多阿仙奴球迷接受,在社交平台X(前稱Twitter)的相關新聞下,網民留言都相當刻薄:「他不會再次在阿仙奴獲球迷歡迎,因此他應該將他的道歉拋諸腦後」、「我們已有10年沒有想起你了哈哈哈,你自己比我們還在意」、「我們根本沒有人記得他,他才是要向前看的那個人」,只有少量球迷給予正面評論。