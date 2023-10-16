足球熱話｜艾迪巴約重提倒戈慶祝　望阿仙奴球迷放下反遭嘲諷

說到艾迪巴約（Emmanuel Adebayor），不知道各位的第一印象會是什麼？

這名「多哥王子」職業生涯大部分時間都在英超度過，他曾效力阿仙奴4季，各項賽事為「兵工廠」上陣超過100場。因此相信不少球迷想到這個名字時，腦海裏第一時間應會浮現他穿着紅白球衣的樣子——以及倒戈入球後狂奔數十米慶祝的「經典」場面。

艾迪巴約日前接受英國《天空體育》訪問，聊起這件曾引來不少槍迷謾罵及痛恨的事情，「我覺得大家可以忘記這件事了。」



39歲的艾迪巴約於今年3月掛靴，他生涯晚年遠赴土耳其及巴拉圭，最終回到家鄉多哥退役。綜觀他整個足球生涯，最令人深刻的莫過於與阿仙奴的恩怨情仇，當年他被視為球隊主力前鋒之一，曾在亨利受傷時肩負起入球重任，亦入選過PFA年度最佳陣容，但卻屢屢被球迷批評把握力不足，最終與這間北倫敦球會不歡而散。

艾迪巴約曾在阿仙奴有過風光日子，但最終與兵工廠不歡而散。（Getty Images）

轉投曼城後，這名多哥前國腳表現不俗，在主場倒戈面對阿仙奴一役更攻破舊東家大門，當時他彷彿一吐烏氣般，狂奔數十米至球場另一端的作客球迷區剷草慶祝，至今仍是英超最經典畫面之一，亦是說到艾迪巴約這個名字時，無法避開的一幕。

「我覺得球迷可以忘記2009年時，我橫越球場（慶祝）這件事了。」艾迪巴約接受英國《天空體育》訪問時表示。「今天我要把話說清楚，我不認為誰能接受有人以唱歌方式來侮辱你的家人，特別是你的父母，我會為我的雙親做任何事。」

他當年特意跑到作客球迷區倒戈慶祝一事，被視為惡意挑釁，阿仙奴的球迷亦紛紛向他投擲雜物及垃圾回應。最後英足總判處艾迪巴約罰款25000鎊及停賽2場，事後他亦有公開道歉，但槍迷當然不會如此輕易便原諒這名他們眼中的「反骨仔」。之後他更輾轉加盟阿仙奴的北倫敦死敵熱刺效力，令「兵工廠」球迷更厭惡。

艾迪巴約這張慶祝照片，是英超歷史上的經典畫面之一。（Getty Images）

「這件事對我來說已經過去了，我也希望他們（阿仙奴球迷）能將它拋諸腦後。我們都很喜歡足球，我希望每個人在電視或社交媒體上看到那次慶祝後都能一笑置之，不放在心上。」艾迪巴約表示這是他希望阿仙奴球迷能做到的事，也期望他們今年能有好運氣。

「我支持阿仙奴」

在訪問中，艾迪巴約提及阿仙奴上季遺憾失冠之事，「上季我們都支持他們（阿仙奴）奪得聯賽冠軍，已非常接近了。在一月、二月的時候，我跟朋友說我希望他們不要開始失分，這在我還效力阿仙奴時便已（經常）發生。」

艾迪巴約提及阿仙奴上季下半段失分之事。（Getty Images）

「我們會在二月前後排名聯賽第1或第2，然後就會有球員受傷或停賽，之後爭冠就會告吹。我們（上季）是一支很出色的球隊，不過仍很年輕，我們需要一名領袖。」艾迪巴約在說後半句時，用的人稱是「我們（We）」。

「雖然當時曼城仍落後數分，不過當我看到他們（阿仙奴）開始失分——我不知道這是不是阿仙奴的一個詛咒，但他們就是如此難以贏得聯賽冠軍。」他續說道。「但很客觀地看，他們上季的表現非常優秀，他們最終獲第2名，且很接近聯賽冠軍。」

艾迪巴約表示當年仍效力阿仙奴時，也多次經歷同樣「詛咒」。（Getty Images）

艾迪巴約又稱讚阿仙奴買入了不少好球員，並特別提到迪格蘭賴斯（Declan Rice），「他們確實有投資以求贏得英超冠軍，並想要在歐聯走得更遠。這是我曾效力的球會，我祝他們好運（I wish them the best of luck）。」

不過艾迪巴約今次剖白心聲，在網上似乎不獲太多阿仙奴球迷接受，在社交平台X（前稱Twitter）的相關新聞下，網民留言都相當刻薄：「他不會再次在阿仙奴獲球迷歡迎，因此他應該將他的道歉拋諸腦後」、「我們已有10年沒有想起你了哈哈哈，你自己比我們還在意」、「我們根本沒有人記得他，他才是要向前看的那個人」，只有少量球迷給予正面評論。